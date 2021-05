Verigeanu a inventat coada la mingea de handbal si de aceea incaseaza zeci de mii de euro de la Primaria Ramnicului!

Florin Verigeanu, fost fotbalist si arbitru, va incasa 20.000 de euro de la Primaria Ramnicului pentru… servicii de consultanta sportiva pentru sectia de handbal din cadrul Sport Club Municipal Ramnicu Valcea. Nu stim cat de profesionist in domeniul handbalului este Florin Verigeanu si ce legaturi are cu acest sport, in afara ca fosta sotie a fost handbalista, dar chiar asa, an de an, in tot judetul Valcea nu gasim si un alt specialist adevarat, demn de a acorda consultanta SCM-ului?! Sa fie vorba despre o sinecura?! Pana una, alta, asteptam un raport detaliat al acestui mare specialist, consultant sportiv, sa stim si noi pentru ce s-au cheltuit miliardele de lei (vechi) – bani publici – de-a lungul ultimilor ani.