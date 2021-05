Stefan Vuza, presedinte Chimcomplex SA: La multa viata in ani, chimistii mei!

Un sentiment patrunzator ne-a cuprins pe mine și pe cei din Consiliu la prima intalnire din marea sala de ședințe de la Oltchim… Se simtea acolo pana și in respiratii…… istoria chimiei romanesti intinsa pe zeci de ani ….iar acest sentiment te responsabiliza pentru ca acum era randul nostru sa conducem acest mare combinat!

Și am pornit atunci in decembrie 2018 la drum … cu zambet si incredere!

Este un privilegiu sa conduci doua mari astfel de platforme chimice si ar trebui sa fim recunoscători! Iar eu chiar sunt! Acum, dupa 2 ani grei de munca, unde am eliminat rand pe rand cu perseverenta piedicile externe dar mai ales pe cele interne, DA , ne-am atins tinta! Noi cei de la Onesti am fuzionat cu cei de la Oltchim iar ceea ce a rezultat a format inima Chimiei Romanesti!

Greul a trecut si iar a venit vremea sa zambim si sa trimitem recunostinta noastra … dar de data aceasta chimistilor! Adica celor ce au facut ca acest vis sa devină realitate!

La multa viata in ani, chimistii mei!

Stefan Vuza, presedinte Chimcomplex SA