Primarul George Blejan a dat startul acţiunii de curăţenie de primăvară în comuna Scundu

Încă de luna trecută, primarul George Blejan a dat startul acţiunii anuale de curăţenie de primăvară în Scundu. Ca în fiecare an, se curăţă domeniul public din faţa gospodăriilor, fiecare cetăţean face curat în jurul locuinţelor, îşi văruie pomii şi gardul, se curăţă şanţurile, podeţele şi porţiunea de drum din faţa gospodăriei. Totodată, administraţia locală din Scundu îndeamnă cetăţenii să participe activ la această campanie şi să dea o mână de ajutor: „Vom igieniza întreaga albie a pârâului Scundu, vom îndepărta resturile şi deşeurilor menajere depozitate în locuri neautorizate, fiindcă ne dorim o localitate curată”. În luna martie, primarul interimar al comunei Scundu, George Blejan, a chemat în instanță Guvernul pentru faptul că, proiectele depuse și aprobate prin Fondul de Dezvoltare și Investiții (FDI), nu au mai fost finanțate: „Alături de alte administrații locale am cheltuit niște bani pentru studiile de fezabilitate, în condițiile în care aveam destule restanțe. Chiar dacă s-a desființat FDI, Ministerul Dezvoltării trebuia să ne finanțeze cererile deja aprobate, din altă sursă, de exemplu, prin Compania Națională de Investiții. În cele din urmă, consider că se va clarifica situația, respectiv, cum va rămâne cu aceste proiecte. Este vorba de un proiect pentru modernizarea a 8,5 km de drumuri și modernizarea iluminatului public, prin montarea a 600 de lămpi moderne”. În viitorul apropiat, primarul interimar George Blejan are în vedere introducerea sau extinderea rețelei de utilități: „Vom implementa proiecte de dezvoltare a comunei Scundu și vom da cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus, acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil. Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Avem în vedere modernizarea si extinderea rețelei de iluminat public, pregătire personal administratie inclusiv scoala, dispensar, programe sociale; încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare, preluare ape torenți, sprijinirea dezvoltării turismului în monahal, prin crearea structurilor de cazare și de agrement, sprijinirea înființării de IMM-uri și oferire de facilități”.