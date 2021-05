Primarul comunei Budești, Ionel Vlădulescu, va amenaja un aerodrom în satul Barza

În acest mandat, primarul comunei Budești, Ionel Vlădulescu, va amenaja un aerodrom în satul Barza

În acest mandat, primarul din Budești, Ionel Vlădulescu, va amenaja un aerodrom în satul Barza: „Odată cu parcul industrial, care a generat locuri de muncă, am dat plus valoare comunei, ceea ce a dus la un buget mărit al comunei, dându-ne posibilitatea să avem acel fond de rulaj. Un lucru trebuie ştiut: la Budeşti obiectivele sunt îndrăzneţe în continuare, iar înfiinţarea aerodromului pentru avioane uşoare şi pentru SMURD pe teritoriul localităţii, în zona Barza, face parte din planurile şi proiectele pe care le avem”. Încă de la începutul acestui an, primarul Ionel Vlădulescu a finalizat reabilitarea drumului din satul Barza, precum și podul peste pârâul Sâmnic, la Androneşti. Conform unui anunţ important al primăriei, în localitatea Budeşti a fost aprobat Centrul de vaccinare anti-Covid în satul Ruda (Cămin Cultural Ruda), la care au fost arondate urmatoarele localități: Budeşti, Danicei, Nicolae Balcescu, Milcoiu, Goleşti, Galicea si Stoilesti. În vara acestui an, primarul Ionel Vlădulescu va demara investiția de introducere gaze naturale: „Estimăm că în lunile mai sau iunie va începe efectiv execuția, în primă fază a rețelei de gaze naturale, pe o lungime de 25 de km, și anume în zona drumului național, a drumului județean și a altor drumuri principale din comună. Investiția este așteptată atât de marii agenți economici din localitate dar și alți investitori care au concesionat sau intenționează să investească în Parcul Industrial Budești, cel mai nou motor economic al județului Vâlcea”. Primăra Budeşti a organizat anul trecut licitaţia pentru atribuirea contractului de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor natural în satele Barza, Bârseşti, Budeşti, Linia, Racoviţa, Ruda, Piscu Pietrei şi Bercioiu aparţinătoare comunei Budeşti. Valoarea totală a investiţiei este de 10.033.973 lei fără TVA. Prin Hotărârea nr. 27/2020, Consiliul Local al comunei Budeşti a decis iniţierea procedurii de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale.