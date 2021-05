Presedintele CSM, Bogdan Mateescu, isi “baga coada“ in procesele de la Tribunalul Valcea?!

Hotarare aberanta a Tribunalului Valcea in dosarul 894/90/2021! Se vede din avion ca a existat o anumita influenta, ingerinta in actul de decizie! Hai sa fim seriosi si sa spunem lucrurilor pe nume! Sansa ca actiunea mediocrului (notele de la facultate sunt un argument suficient in atribuirea apelativului) Virgil Pirvulescu sa fie admisa era una la o mie. Orice jurist cu minime cunostinte de drept administrativ ar putea intelege si justifica acest fapt! Si, totusi, s-a intamplat imposibilul! “Dumnezeul“ justitiei din Romania, cu sediul la Govora, adica presedintele Consiliului Superior al Magistraturii CSM-PNL, Bogdan Mateescu, si-a bagat coada in aceasta speta?! Intrebam, nu dam cu parul Si se mai mira cineva ca romanii nu au incredere in justitie? RUSINE!

Tiberiu Pirnau

Părţi

Şedinţe