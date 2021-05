Părinții din Vâlcea cărora le-a murit băiețelul în accident în Vinerea Mare își pierduseră și fata de 15 ani, acum un an

Drama unei familii din comuna vâlceană Oteșani e fără sfârșit. Acum un an, fata lor de 15 ani a fost găsită fără viață într-o pădure, iar în urmă cu câteva zile, chiar în Vinerea Mare, băiețelul lor de 4 ani a murit, fiind victimă a unui accident, scrie Adevărul. Doi părinți din Vâlcea au rămas fără ambii copii într-un singur an. Fata cea mare, Denisa, a fost găsită spânzurată într-o pădure, pe 15 mai 2020, iar fiul cel mic, de doar 4 ani, a murit în Vinerea Mare, victimă a unui accident de circulație.

Accidentul s-a petrecut la km 101, pe DN 65 C, unde băiețelul de 4 ani și mama lui au fost acroşaţi de o maşină condusă de un tânăr de 18 ani din Râmnicu Vâlcea. Grav accidentat, dar conştient, micuţul a fost transportat de urgenţă la spital. Din păcate, după mai bine de o oră, acesta a decedat. În accidentul din Vinerea Mare a murit băiețelul de 4 ani al familiei Unchiașu. Denisa a dispărut de acasă și după o săptămână a fost găsită moartă În urmă cu un an, tatăl Denisei Georgiana Unchiașu a semnala dispariția fiicei sale de doar 15 ani. Fata plecase pe 9 mai și după două zile tatăl a sunat la Poliție. Căutată zile în șir, adolescenta avea să fie descoperită spânzurată de un copac într-o pădure de pe dealurile de lângă Oteșani. Moartea fetei e încă învăluită în mister. Ea a plecat de acasă sub pretextul că se duce să-și cumpere o înghețată, dar nu s-a mai întors. Fotografia făcută publică de Poliție după dispariția Denisei Vecina sa, o altă adolescentă cu care învăţa la aceeaşi şcoală, Liceul Constantin Brâncoveanu din Horezu, i-a propus să meargă împreună cu prietenul ei şi un alt amic, în islaz, să se distreze. Se pare că acolo fata a băut, a fumat și a făcut striptease prin trapa unei mașini. Apoi a plecat cu un al treilea bărbat, de 40 de ani. Din acel moment a dispărut. Cel cu care a plecat a declarat ulterior că după ce s-au plimbat o oră cu mașina a lăsat-o pe fată în apropierea primelor case din sat. Anchetatorii au stabilit după zeci de ore de audieri și după autopsie că adolescenta s-a sinucis. Denisa avea 15 ani și a fost găsită spânzurată în pădure, lângă sat.

La un an distanță, familia Denisei trece printr-o nou suferință și se pregătește să-și înmormânteze băiețelul de doar 4 ani. Micuțul ar fi sărit în faţa maşinii, iar şoferul de 18 ani, încercând să evite coliziunea a lovit-o şi pe mama acestuia, chiar în fața casei lor. Casa familiei Unchiașu. Foto: Adevărul Trupul neînsufleţit al băiețelului a fost adus acasă sâmbătă, 1 mai. Şi mama lui a suferit o serie de leziuni. S-a externat cu o mână şi un picior în ghips. Copilul va fi înmormântat luni, 3 mai, potrivit apropiaţilor.

