Nicolae Concioiu: Primăria Guşoeni a decis predarea către CNI a unui teren în satul Spârleni pentru construirea unei săli de sport

Recent, Consiliul local al comunei Guşoeni a aprobat predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin CNI, pe bază de protocol a amplasamentului teren, situat în satul Spârleni, aflat în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale, comuna Guşoeni, în vederea şi pe perioada realizării obiectivului de investiţi ,,Sală de sport sat Spârleni”. S-a mai decis asigurarea finanţării de către UAT Guşoeni a cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.). La sfârșitul anului trecut, tot Consiliul Local al comunei Gușoeni a aprobat înregistrarea localității în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar. În acest an, primarul din Gușoeni, Nicolae Concioiu, va demara efectiv lucrările la reţeaua de gaze naturale: „Am încheiat demult procedurile preliminare şi a avut loc şi licitaţia de atribuire a investiţiei. Vestea este una foarte bună pentru noi, în 2021 fiind sigur că va începe această investiţie deosebit de importantă pentru locuitori”. La începutul acestui an, primarul Nicolae Concioiu a continuat lucrările de modernizare a reţelei de iluminat public: „S-au montat încă 100 de lămpi LED, până la limita cu comuna limitrofă Creţeni. Am ţinut să finalizăm şi acea porţiune, să avem iluminat şi între Guşoeni şi Creţeni. E nevoie ca şi zonele unde nu prea sunt case să beneficieze de această utilitate, pentru că oamenii circulă noaptea şi pe acolo. Oamenii chiar au solicitat să montăm lămpi LED şi în acea zonă. Am achitat deja toate lucrările pe care le-am realizat până în prezent la reţeaua de iluminat stradal”. Cel mai probabil anul acesta, primarul Nicolae Concioiu, va realiza încă patru obiective importante de lucrări, respectiv reabilitarea școlii generale, extinderea și reabilitarea dispensarului medical, modernizarea DC 86 (Spârleni – Dealul Mare – Bălșoara) și construirea unui pod de beton armat peste pârâul Gușoianca pe drumul sătesc Spârleni.