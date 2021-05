Mircea Amarazeanu, patronul firmei de constructii SC Civil Speed SRL, idila cu Andreea Popescu, sefa Fonduri Europene din cadrul CJ Valcea?! Amanta i-a virat afaceristului milioane de euro, bani publici?!

Mircea Amarazeanu, patronul firmei de constructii SC Civil Speed SRL din Ramnicu Valcea, abonat de cativa ani la contracte barosane din bani publici cu Consiliul Judetean, ar avea o idila cu Andreea Popescu, sefa departamentului Fonduri Europene din cadrul CJ. Mai multe amanunte se pot citi AICI. Cert este ca afaceristul Amarazeanu se afla in proces de divort cu sotia, Dana Amarazeanu, conform http://portal.just.ro/288/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=28800000000205936&id_inst=288. NU ne intereseaza aspectele mondene, intime, viata de familie a nimanui, dar relatia (daca exista!) dintre un om de afaceri care incaseaza MILIOANE DE EURO de la Consiliul Judetean Valcea si o directoare din cadrul acestei institutii – ar trebui sa intre in atentia autoritatilor abilitate. Nu trebuie omis faptul ca presupusa iubita a lui Amarazeanu, Andreea Popescu, este FACTOR DECIDENT in CJ Valcea si ea a fost una dintre persoanele care au hotarat in ce directie sa se indrepte milioanele de euro, bani publici si europeni, de la Consiliul Judetean Valcea. Este corecta, principiala, morala aceasta legatura afaceristico-amoroasa?! A stiut presedintele CJ Valcea, Constantin Radulescu, de relatia, dezvaluita de presa valceana, afaceristului cu sefa Departamentului Fonduri Europene din CJ?!

Ce tara de… !

DNA doarme?!

Tiberiu Pirnau