Licitatie cu cantec la Consiliul Local Malaia! Presiuni si amenintari asupra consilierilor! Afaceristul Kehaiyan Garbis Vincentiu actioneaza in ”forta”!

Licitatie cu cantec la Consiliul Local al comunei Malaia! Miza: inchirierea de catre un proprietar de animale a 458,46 hectare pajiste in punctul Coasta Benghii.

De mirajul banilor europeni a fost atras si un personaj destul de controversat daca accesam google.com, cu numele Kehaiyan Garbis Vincentiu. Zeci de procese cu institutii ale statului si nu numai, mitinguri, constructii de blocuri nu tocmai in regula, proprietar de cai si ponei si, mai nou, de ovine si bovine, detinator al unei constructii pe roti la Domeniul Schiabil Transalpina, proprietar al unei suprafete, obtinuta in mod destul de suspect, tocmai in mijlocul unui gol alpin etc. Despre K.G.V. se poate scrie un roman! Un individ versat, uns cu toate alifiile si chichitele juridice! Asadar, acest domn vine la Malaia si bate cu pumnul in masa Consiliului Local ca el este indreptatit sa inchirieze cele 458,46 de hectare. Presiuni clare asupra consilierilor locali, amenintari cu DNA-ul, se arunca cu noroi prin presa in celalalt ofertant, originar din Malaia! Nu conteaza ca K.G.V. nu a platit ani de zile impozite la Primaria Malaia pentru terenul detinut in zona. K.G.V. pozeaza acum in afacerist corect, de succes si, mai ales, onest!

La licitatie se mai inscrie si Paunescu Dumitru Octavian, proprietar de animale din Malaia, cu un numar de 891 ovine si 20 de bovine inscrise in RNE si Registrul Agricol al Primariei Malaia, platitor de taxe si impozite de zeci de ani la bugetul localitatii Malaia!

In data de 18 mai 2021, comisia de atribuire directa sau prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 458,46 hectare pajiste in punctul Coasta Benghii, aflata in proprietatea privata a comunei Malaia, judetul Valcea, inchiriere aprobata prin Hotararea Consiliului Local Malaia nr. 30/2021 hotaraste acceptarea ofertantilor Paunescu Dumitru Octavian si SC Purple Rezident Brasov SRL.

A doua zi, Paunescu Dumitru depune contestatie in care solicita neacceptarea la licitatie a firmei SC Purple Rezident Brasov SRL.

Comisia de analiza a contestatiilor constata ca SC Purple Rezident Brasov SRL nu este crescator de animale de pe raza comunei Malaia, conditie obligatorie prevazuta in caietul de sarcini. O alta conditie neindeplinita de societatea din Brasov este aceea de a depune la dosar dovada ca animalele sunt inscrise in Registrul Agricol al comunei Malaia.

In acest moment musiu K.G.V. se dezlantuie si trimite zeci de sesizari catre institutiile statului, incepand de la Prefectura Valcea pana la DNA, in care anunta un miting in fata Prefecturii, ca aduce la Ramnicu Valcea oi, cai, vaci, porci – probabil in doua picioare. Concomitent apare si un articol in presa – denigrator la adresa lui Paunescu Dumitru. Manevrele lui K.G.V. au efectul scontat si consilierii locali de la Malaia (care au primit tot felul de mesaje de amenintare pe telefoanele personale! Oare de la cine?), tematori, dau dovada de lasitate si hotarasc, nelegal in opinia noastra, primirea la licitatie si a firmei SC Purple Rezident Brasov SRL . Si atunci cum ramane cu solutionarea contestatiei lui Paunescu Dumitru, prin care aceeasi firma a fost eliminata de la licitatie?! Bezna mintii!

Iata ce a hotarat comisia de atribuire, intr-o alta componenta decat cea din 18 mai 2021:

Proces verbal incheiat in data de 24.05.2021

cu ocazia sedintei in vederea atribuirii directe sau prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 458,46 hectare pajiste in punctul Coasta Benghii, aflata in proprietatea privata a comunei Malaia, judetul Valcea, inchiriere aprobata prin Hotararea Consiliului Local Malaia nr. 30/2021 privind inchirierea prin atribuire directa sau prin licitatie publica cu strigare a suprafetei de 458,46 hectare pajiste in punctul Coasta Benghii, aflata in proprietatea privata a comunei Malaia, Valcea. Comisia de atribuire formata din Plavitu Petrica – viceprimar, presedintele comisiei, Deaconu Ion, referent, Jianu Ion Romica, consilier local, Ioil Gheorghe Catalin, consilier local, Alexescu Emil, consilier local a constatat ca ofertele depuse in termenul stabilit indeplinesc conditiile Caietului de Sarcini, drept pentru care comisia declara ca suprafata de 458,46 hectare pajiste in punctul Coasta Benghii este calificata pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare, drept pentru care ofertantii vor respecta in continuare procedura.

Licitatia va avea loc joi, 27 mai. Monitorizam acest caz si sesizam si noi autoritatile competente sa verifice aspectele semnalate in articol.

Va urma!

Tiberiu Pirnau