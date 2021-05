Irina Argesanu: Liberalii saboteaza realizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor din Ramnicu Valcea

V.Pirvulescu, ca reprezentant PNL in Consiliul Municipal, saboteaza realizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor din Ramnic. Pe ordinea de zi a sedintei ordinare de maine, 31 mai 2021, se afla un proiect de hotarare initiat de Primarul Mircia Gutau prin care, printre alte investitii, propune reabilitarea termica a urmatoarelor blocuri incluse in portofoliul de proiecte din cadrul PROGRAMULUI OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 :

– BL. M.V. POPESCU, BL. C11, BL.10, BL.21. BL. P7, BL. C3, BL. A36/2, BL. A 14 ;

– BL. 3, BL. 64, BL. FILIPIN, BL. D3, BL. D4 ;

– BL. 14B, BL. 119, BL. 120 , BL. D1-8, B; B1-2, BL. 125 ,BL. S4 ;

– BL. A53, BL. C16, BL. A10, BL. B2, BL. C24 ;

– BL. P9, BL. C12, BL. P2, BL. P6, BL. P8,

-BL. ANTON PANN, BL.2 – CALEA LUI TRAIAN; -BL. L – REGINA MARIA, L. L – CALEA LUI TRAIAN, BL. 1 CALEA LUI TRAIAN, BL. K SCUARUL MIRCEA CEL BATRAN.

Dintr-o postare pe facebook a sa, reprezentantul PNL, V.Pirvulescu transmite locuitorilor Ramnicului faptul ca el si echipa sa de sub sigla PNL nu vor vota acest proiect de hotarare. Aceeasi atitudine au avut si in comisiile de specialitate. Asa cum se stie, reabilitarea termica inseamna reducerea pierderilor de caldura, facturi mai mici la intretinere cu pana la 40%, presupune de asemenea refacerea fatadei blocurilor si, nu in ultimul rand, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, in conditiile in care avem de indeplinit tinte asumate de reducere a lor cu impact asupra accesarii fondurilor europene destinate mediului.

Acesta atitudine se inscrie in lungul sir de operatiuni de stopare a oricaror initiative de dezvoltare a orasului nostru, avand un singur scop, acela de a-l bloca pe domnul Primar Mircia Gutau sa intreprinda actiuni care ar putea arata oamenilor ca este un foarte bun primar.

Cred ca este timpul ca reprezentantul V.Pirvulescu de sub sigla PNL sa se hotarasca daca se afla la putere, fiind viceprimar cu majoritate in Consiliul Local, sau in opozitie cu Primaria Ramnicului, deoarece strategia pe care a adoptat-o inca din septembrie 2020 face rau ramnicenilor.

Despre sutele de investitori care bat la usa Ramnicului si salariile de minim 3 mii lei net, nu prea se mai aude ceva …

Irina Argesanu, consilier local PER