Intrebare adresata presedintelui CJ Valcea, Constantin Radulescu: Functionarul public Andreea Popescu a facut parte din comisiile de licitatie a lucrarilor adjudecate de SC Civil Speed SRL?

Catre Consiliul Judetean Valcea,

Stimate Domnule Presedinte, Constantin Radulescu,

Va adresam solicitarea, ca in conformitate cu prevederile Legii 544/2001, dar si in virtutea dreptului la o informare corecta a populatiei judetului Valcea, sa ne transmiteti daca functionarul public Andreea Popescu (angajata a CJ Valcea) a facut parte din comisiile de licitatie a lucrarilor adjudecate de SC Civil Speed SRL? In caz afirmativ va rugam sa ne transmiteti care sunt aceste licitatii.

De asemenea, va adresam solicitarea sa ne informati daca Andreea Popescu a lucrat la realizarea, conceperea caietelor de sarcini la licitatiile adjudecate de SC Civil Speed SRL.

Ziarul de Valcea