In data de 27 iunie 2021 vor fi organizate alegeri pentru funcțiile de primar în comunele Slătioara și Scundu

Zilele trecute, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea de Guvern nr. 554/2021 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale. Astfel, s-a stabilit ziua de duminică, 27 iunie 2021, ca dată pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în circumscripţiile electorale prevăzute în anexă. Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari din județul Vâlcea sunt: Scundu și Slătioara.

La Primăria Slătioara, primar interimar a fost desemnat Ștefan Cornel, după ce fostul primar Sorin Romcescu a pierdut în instanță orice cale de atac. Iată soluția Tribunalului Vâlcea din 13 mai 2021: „Respinge, ca neîntemeiată, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Comunei Slătioara, invocată de intimată. Respinge, ca inadmisibilă, cererea reclamantului de sesizare a Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. 3 din legea nr.176/2010, în interpretarea dată prin Decizia nr. 74/2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de suspendare a judecării cauzei, formulată de reclamant. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamant, având ca obiect anulare act administrativ. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de intervenţie accesorie în interesul reclamantului formulată de Partidul Social Democrat. Ia act că pârâţii nu au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 48 de la pronunţare, în ceea ce priveşte soluţia dată cererii de sesizare a Curţii Constituţionale a României, cererea de recurs urmând a fi depusă la sediul Tribunalului Vâlcea. Definitivă în rest. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 13 mai 2021”.

La începutul acestui an, pe un site de socializare, fostul primar al comunei Slătioara, Sorin Romcescu, a adus câteva precizări importante cu privire la procesul pe care îl are cu Agenția Națională de Integritate (ANI) începând din anul 2016. „În anul 2006 am înființat o societate comercială dorind să desfășor o activitate economică. În anul 2008 prin votul dumneavoastră am fost ales primarul localității noastre pentru care vă mulțumesc! În anul 2010 am suspendat la Registrul Comerțului această societate, conform legii din acel moment! Precizez că această societate comercială nu a avut nici un fel de activitate niciodată până când am inchis-o definitiv în anul 2016 după ce ANI a constatat că sunt incompatibil pentru simplu fapt că în momentul suspendării ei în perioada mandatului de primar, trebuia să îmi dau demisia și din funcția de administrator al firmei, chiar dacă aceasta nu a funcționat niciodată. A urmat un proces lung, unde ICCJ a constatat că funcția de primar este incompatibilă cu cea de administrator de firmă (chiar dacă nu a funcționat) pe o perioadă de 3 ani. Adică 3 ani că nu pot fi demnitar. Deci nu a fost un proces penal, sau de altă natură, cum încearcă unii binevoitori să spună, ci unul administrativ”.

În 2016, Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate a lui Sorin Romcescu, întrucât a deținut simultan cu funcția de primar și funcţia de administrator în cadrul SC Sorana SRL (în perioada 20 iunie 2012 – 07 martie 2016), respectiv, calitatea de Persoana Fizică Autorizată în cadrul „Romcescu Cristian Persoană Fizică Autorizată” (în perioada 20 iunie 2012 – 08 martie 2016). Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003.