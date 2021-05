AUDIO SOCANT! Comportament incredibil al politistilor valceni in cazul unui accident rutier! Declaratie HALUCINANTA a soferului vinovat!

Comportament incredibil si halucinant al politistilor valceni in cazul unui accident rutier, soldat cu o victima, produs saptamana trecuta la intrare in Ramnicu Valcea! Duminica, 16 mai, ora 17.30, autocamionul cu numar de inmatriculare OT 75 GIR, condus de Gheorghe Militaru, a intrat neregulamentar intr-o depasire periculoasa pe contrasens si s-a ciocnit frontal cu un autoturism care venea din sens opus. Locul accidentului: DN7 – Muzeul Satului Bujoreni. In urma impactului devastator (ambele masini au fost avariate, dupa cum se observa in foto!) a rezultat RANIREA GRAVA a unei pasagere din autocamion B.L.G., cu varsta de 41 de ani, care s-a ales cu un traumatism cranian deschis, fiind transportata la spital la cateva minute de la producerea accidentului. La fata locului a ajuns un echipaj de la Politia Rutiera Valcea.

Conform declaratiilor rudelor victimei, politistul care s-a deplasat la accident se numeste Lucian Bondoc. Acesta a avut un comportament foarte dubios si, parerea noastra, total neprofesionist! Politistul le-a spus rudelor femeii ranite, ca (ATENTIE!) accidentul a fost catalogat ca fiind o tamponare usoara, FARA VICTIME!!! Bezna mintii! Cum sa spui tu, ca politist, o asemenea enormitate, cand B.L.G., pasagera din autocamion, a suferit un traumatism cranio-cerebral, fiind internata si acum in spital la o saptamana de la accident, cu dureri ingrozitoare, urmand sa suporte o interventie chirurgicala?! Acest accident poate sa fie catalogat TAMPONARE USOARA?! Mai mult decat atat, soferul vinovat le-a declarat politistilor, initial, ca nu a avut pasageri in masina, cu toate ca oamenii legii au vazut clar cum Ambulanta a plecat la spital cu persoana accidentata!

Halucinanta este si declaratia soferului vinovat de producerea accidentului, Gheorghe Militaru: Mie cei de la Salvare si Politie mi-au spus sa nu ma duc la spital, chiar daca suferisem unele leziuni si aveam dureri mari. Daca ma duc la spital le ingreunez situatia si dumnealor si au zis – chiar daca eu am dureri – pot sa ma duc a doua zi la spital. Nu stiu care a fost interesul lor.

Asteptam explicatii de la Politia Rutiera Valcea in legatura cu comportamentul politistului Lucian Bondoc! De asemenea, solicitam sa se emita un comunicat detaliat de catre Inspectoratul Judetean de Politie Valcea referitor la acest accident rutier!

Tiberiu Pirnau