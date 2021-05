Afaceristul Kehaiyan Garbis Vincentiu a reusit sa puna mana pe gaina cu oua de aur de la Malaia! Primaria a dat si ea lovitura!

Afaceristul Kehaiyan Garbis Vincentiu a reusit sa puna mana pe gaina cu oua de aur de la Malaia! Azi a avut loc licitatia publica cu strigare pentru inchirierea a 458,46 hectare pajiste in punctul Coasta Benghii, aflata in proprietatea privata a comunei Malaia, judetul Valcea. La licitatie a participat firma lui Kehaiyan, SC Purple Rezident Brasov SRL, si fermierul local Paunescu Dumitru Octavian. Licitatia a pornit de la 500 de lei/chirie anuala pe hectar. Cei doi ofertanti, Paunescu si Kehaiyan, printr-o marioneta, au licitat timp de o ora pana la valoare de ATENTIE! – 1750 lei/hectar, adica peste 800.000 lei anual, bani care, teoretic, vor intra in conturile Primariei Malaia. Interesant este ca anterior, aceeasi pajiste a fost inchiriata de un fost primar cu suma de (INCREDIBIL, DAR ADEVARAT!) 5000 lei/hectar anual!

Avand in vedere ca subventiile acordate de APIA la aceasta suprafata sunt de cateva sute de mii de euro anual – realizati ce afacere a facut cel care a avut inchiriata pajistea de la Primaria Malaia! Probabil ca acum actuala conducere a Primariei Malaia se va indrepta, prin justitie, impotriva fostului primar, dar si a asa-zisului fermier care a facut profit de milioane de euro pe muntii malaienilor, virand sume de mizerie comunitatii locale! Se va urmari recuperarea diferentei de la 5000 lei la 800.000 lei pe 10 ani!

Afaceristul Kehaiyan si-a luat angajamentul sa vireze chiria in contul Primariei Malaia saptamana viitoare, avand termen pana la finalul lunii iunie. Daca nu va vira banii, contractul se va anula de drept!

Le sugeram consilierilor locali sa demareze urgent procedura de declarare – cetatean de onoare – a malaianului Paunescu Dumitru Octavian, care, iata, l-a determinat pe Kehaiyan Garbis Vincentiu sa vireze 800.000 lei anual in conturile Primariei Malaia, bani care se vor regasi in mai multe lucrari edilitare de interes local!

Tiberiu Pirnau