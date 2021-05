20 mai – Ziua Râmnicului – 633 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea într-un hrisov al Domnitorului Mircea cel Bătrân

20 mai – Ziua Râmnicului – 633 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea într-un hrisov al Domnitorului Mircea cel Bătrân

Aniversarea celor 633 de ani de la prima atestare documentară a oraşului nostru se petrece într-un context de speranţă şi de pregătiri pentru revenirea la normalitate. Pandemia care ne-a lovit şi pe noi în urmă cu mai bine de un an dă semne clare de slăbiciune, după un comportament exemplar al râmnicenilor, atât în perioada de restricţii – când s-au conformat rigorilor impuse, cât şi acum, când vaccinarea anti Covid-19 se dovedeşte a fi cea mai eficace armă împotriva bolii. Nu este, încă, momentul unor mari sărbători publice, dar putem începe să plănuim viitorul fără teamă că visurile ne vor fi spulberate. Comunitatea locală încă mai are răni de vindecat – împărţirea între tabere ce par irenconciliabile, un asalt al manipulărilor şi al fake-news-urilor, o încremenire în discursuri electorale de mult apuse – dar semnele sunt bune, iar nădejdea în mai bine are rădăcini din ce în ce mai puternice.

Acum 633 de ani Mircea cel Bătrân vorbea despre Râmnic ca despre un oraş plin de bogăţii, iar doar un an mai târziu, acelaşi mare voievod al Ţării Româneşti îl numea ”oraşul domniei mele”, Râmnicul intrând astfel în rândul celor câteva cetăţi domneşti de seamă din acele vremuri. Râmnicul de astăzi nu face excepţie: prin reuşitele din ultimii ani, prin racordarea la cele mai actuale tendinţe de dezvoltare, prin perspectivele de evoluţie pe care le are în faţă se situează înaintea multor alte oraşe mai mari din România. Este meritul în primul rând al locuitorilor săi, iar sărbătorirea primei atestări documentare este cel mai bun prilej de a le mulţumi pentru tot ceea ce fac, individual şi ca o comunitate, pentru acest oraş minunat.

Suntem puternici şi putem învinge orice: am dovedit-o până acum şi o vom mai arăta oricui şi ori de câte ori va fi nevoie! Suntem Cetăţeni în Râmnicu Vâlcea, iar aceasta este singura carte de vizită de care avem nevoie!

La mulţi ani cu împliniri oraşului nostru!

La mulţi ani cu sănătate tuturor locuitorilor săi!

Mircia Gutau, primarul municipiului Ramnicu Vâlcea