12 întrebări frecvente despre lemnul compozit (WPC)

Ce este WPC și de ce este utilizat din ce in ce mai mult pentru amenajări exterioare

Un produs relativ tânăr pe piața românească, panoul din lemn compozit, sau WPC (wood plastic composite), are o utilizare din ce in ce mai apreciată in ultimii ani. Tot mai mulți proprietari de case, dezvoltatori imobiliari, proprietari de hoteluri, restaurante, terase, baruri, piscine aleg sa utilizeze pentru amenajările lor exterioare lemnul compozit WPC. Mobilier urban (bănci, mese, scaune, coșuri gunoi), garduri, pergole, chioșcuri, căsuțe de grădină, terase, piscine, pontoane, toate acestea sunt realizate cu succes din WPC.

Lemnul compozit – lemnul plastifiat – a fost inventat în Japonia în anul 1976. In compoziția acestuia intră făina de lemn (peste 50%) și granule din deșeuri de mase plastice, amestecul fiind stabilizat împotriva radiațiilor UV, a mucegaiurilor și insectelor.

In cele ce urmează veți afla care sunt cele mai frecvente întrebări pe care le au clienții noștri și, bineînțeles, răspunsurile la acestea.

1. De ce să folosesc lemn compozit (WPC) pentru amenajările exterioare?

Lemnul compozit WPC are aspect natural de lemn, dar nu se fisurează, nu se așchiază, nu putrezește, este antiderapant (chiar și umed), hidrofob și prietenos cu mediul. Lemnul compozit surclasează lemnul natural, in ce privește rezistenta mecanica la îndoire, rezistenta la umiditate, radiații ultraviolete, temperaturi joase sau ridicate, mucegaiuri, insecte. Acest material nu emite gaze toxice, nu eliberează substanțe periculoase pentru mediu, provine din materiale reciclate și este reciclabil 100% după folosire, prin urmare vorbim despre un produs ecologic.

Lemn cu fisuri

Lemn compozit

Este recomandat să utilizăm WPC și pentru că, spre deosebire de lemn, lemnul compozit nu necesită întreținere. Iar când vorbim despre profilele WPC produse in fabrica Bencomp trebuie să punctăm ca acestea sunt mult mai rezistente decât profilele similare importate, mai ieftine.

Un alt punct forte ale lemnului compozit Bencomp este faptul că acesta nu conține carbonat de calciu, un material de umplutură ieftin, larg folosit în produsele de calitate inferioara. În absenta carbonatului de calciu tăierea și frezarea profilelor cu scule pentru lemn este deosebit de ușoară, fără a uza prematur sculele folosite la debitare sau decupări. Totodată dispar atât pericolul pătării profilelor, la ploaie, cu culoarea albă dată de dizolvarea carbonatului de calciu, cât și aspectul prăfuit ce apare după câteva luni de la montaj.

Lemnul compozit Bencomp se obține din faină de lemn de conifer sau foioase, spre deosebire de produsele ieftine din import în care se folosesc deșeuri agricole (paie, ciocani de porumb, pleavă de orez).

2. Care este garanția produselor din lemn compozit WPC produs de Bencomp?

Profilele din lemn compozit furnizate de SC Bencomp SRL sunt garantate 5 ani de la data facturării, in condițiile respectării integrale a instrucțiunilor de montaj și exploatare.

Aceste produse au durata medie de viată de 10 ani, cu excepția celor aditivate suplimentar, a căror garanție se prelungește corespunzător. Ele îndeplinesc condițiile din fișa tehnică a produselor ce însoțește livrarea.

Garanția produselor se referă la faptul că pe durata acesteia, profilele de lemn compozit nu vor prezenta defecte in ceea ce privește calitatea execuției și a materialului (rupere, fisurare, crăpare). De asemenea, profilele nu vor suferi modificări structurale la acțiunea factorilor climatici ( radiații UV, umiditate atmosferica, diferențe de temperatură mai mici de 40 de grade fata de temperatura de montaj) .

In cazul apariției unei defecțiuni in perioada de garanție, garanția producătorului se refera exclusiv la înlocuirea profilelor defecte, fără alte obligații referitoare la transport, montaj sau altele de aceeași natura. Scândura de WPC este un material de finisare și nu poate fi folosit ca structură de rezistență.

Sarcina maximă uniform distribuită la care scândurile rezista este de 200 kg/ mp, pentru o distantă maximă de sprijin intre șinele de susținere de 30 cm.

Orice intervenție sau utilizare in afara condițiilor normale de exploatare (îndoire, lovire, forțare, punere in operă defectuoasă sau necorespunzătoare instrucțiunilor de montaj, drenaj insuficient, depășirea sarcinii maxime indicate in fisa tehnică a produsului și altele ca acestea, fără a se limita la cele enumerate) a profilelor de lemn plastifiat, duce automat la pierderea garanției.

Orice reclamație se va face in scris in perioada de garanție și va fi expediată însoțită de factura originală și prezentul certificat la adresa producătorului.

3. Care este durata de viață a produselor din lemn compozit WPC produs la fabrica Bencomp de la Buzau?

În funcție de respectarea normelor de montaj, exploatare și întreținere, durata de viață a produselor din lemn compozit este de 10-25 ani.

4. Lucrarea trebuie executată doar de către firme agreate de producător? Este inclus montajul in preț?

Pentru executarea lucrării puteți contacta orice firmă de montaj. Daca sunteți un pasionat al „meșteritului in jurul casei”, puteți realiza montajul chiar Dvs. Important este să fie respectate instrucțiunile de montaj pe care le primiți odată cu produsele. Prelucrarea profilelor se poate face și cu scule “hobby”, pentru că nu sunt necesare forțe mari de tăiere sau frezare. Montajul nu este inclus in preț.

Pentru a vedea cele mai frecvente greșeli la montarea pardoselilor WPC click aici.

5. Oferiți și accesorii pentru montaj?

Bineînțeles că oferim și accesoriile pentru montaj. De exemplu, pentru montarea deck-ului (pardoselilor sau dușumelelor) vă oferim sisteme care conțin accesoriile necesare: șine de susținere, profile de închidere (colțare), cleme și șuruburi inox.

Pentru a vedea profilele WPC si accesoriile pentru împrejmuiri (garduri) vă rugăm să accesați link-ul următor: https://www.wpcromania.ro/produse/elemente-pentru-garduri.html

6. Vindeți doar către firme sau si către persoane fizice?

Societatea Bencomp utilizează toate canalele de vânzare pentru a ajunge la clienții săi, astfel ca livrările din fabrica se fac către clienți fie ca sunt persoane fizice, fie că sunt firme de construcții, revânzători sau firme care vor sa își amenajeze gardul din fata sediului, terasa, etc.

7. La ce fel de amenajări exterioare se pot folosi profilele din lemn compozit?

Profilele din lemn compozit se pot folosi la orice fel de amenajări exterioare ușoare, cu excepția structurilor de rezistență. Exemplele cele mai uzuale sunt: terase, piscine, pontoane, mobilier urban (bănci, mese, scaune, coșuri gunoi), garduri, pergole, chioșcuri, căsuțe de grădină.

Pentru a vedea diverse utilizări ale lemnului compozit: https://www.wpcromania.ro/galerie-foto.html

8. Pe dușumelele din WPC se alunecă după ploaie? Este vreo problemă dacă terasa unde se montează deck-ul nu este acoperită?

Deck-ul compozit umed are proprietăți antiderapante chiar mai bune decât cel uscat, riscul alunecării pe deck umed fiind mult mai mic decât de pe gresia umedă, de exemplu.

9. Transportul profilelor la cumpărător este inclus în preț?

Nu, transportul nu este inclus în preț. Ca ordin de mărime, transportul prin curier rapid costă 10 lei + TVA primul kg, iar apoi se adaugă 0.7 lei + TVA/ kg pentru fiecare kg, iar un transport de la fabrica Buzău la București costă 350 lei + TVA pentru o dubiţă cu capacitatea utilă de 1000 kg.

10. Dimensiunile profilelor pot fi modificate?

Lățimea și grosimea profilelor nu pot fi modificate, iar lungimea standard la care livrăm profilele este de 4000 mm sau 2400 mm. Pentru unele dintre profile exista și lungimea standard de 3000 mm. Pentru comenzi speciale de câteva sute de mp, se pot realiza orice alte lungimi, beneficiarul economisind astfel o mare parte din pierderile de croire.

11. Există vreo diferență între lemnul compozit românesc produs de Bencomp și lemnul compozit adus din import?

Lemnul compozit nu este obținut după o rețetă unică, astfel încât producători diferiți folosesc rețete diferite. De aceea, nu poți atribui lemnului compozit al unui producător calitățile sau punctele slabe ale lemnului compozit produs în altă fabrică.

Rețeta folosită de Bencomp se bazează pe polietilena de înaltă densitate, polimer care conferă profilelor cea mai bună rezistență mecanică, ca și o excelentă rezistență la radiațiile ultraviolete, spre deosebire de produsele pe bază de polipropilenă sau PVC, polimeri mai duri și mai casanți în timp. Aspectul profilelor Bencomp e asemănător cu cel al lemnului, o deficiență minoră fiind rezistența la zgâriere, mai scăzută decât cea a produselor pe bază de PVC sau PP.

Față de lemnul compozit european de aceeași calitate produs în Belgia, Germania, Austria, lemnul compozit Bencomp este la aproape jumătate de preț, dar există și importuri din Asia via UE ale unor distribuitori români, prezentate drept produse europene, la preturi comparabile cu cele ale Bencomp. Apariția fisurilor în grosimea plăcilor de deck în maxim doi ani de la montaj este o dovadă a calității inferioare a deckului ieftin achiziționat.

12. Cum recunoaștem un deck WPC (dușumea) de calitate ?

La prima vedere, un deck de calitate nu diferă esențial de un deck inferior, care rezistă maxim doi ani până la apariția fisurilor.

Nu aspectul este cel care determină calitatea (cu excepția asimetriilor de extrudare, ușor observabile), ci producătorul și materialele folosite. De aceea, pentru că o terasă placată cu WPC sau o împrejmuire realizată din WPC e gândită să reziste de la 10 ani în sus, e foarte important să vă interesați de firma producătoare a profilelor și să obțineți referințe de la clienții care au folosit deja aceste profile.

Pentru că rezistența la intemperii presupune analize de laborator care pot dura și 6 luni, e bine să cereți fișa tehnică a produsului și să verificați cu atenție durata și la ce anume se referă garanția (culoare, rezistență mecanică, rezistență la mucegai și insecte, etc).

Ca și indiciu empiric, un sistem de deck WPC (șină de susținere, profilele de dușumea și clemele de prindere) care costă mai puțin decât lemnul exotic folosit la placări nu are cum să conțină ingrediente de calitate și deci rezistența lui în timp este îndoielnică.

O metodă de verificare ușoară este cea a absorbției de apă: cântăriți o placă de lemn compozit dupa ce a fost scufundată în apă 48 de ore și dacă apa absorbită depășește 5% din greutatea inițială a mostrei, înseamnă că trebuie să vă orientați spre alt producător.

Un alt test este absorbția de grăsimi: picurând benzină sau motorină pe o placă de lemn compozit, solventul organic trebuie să pătrundă în interiorul plăcii cât mai lent, o absorbție rapidă fiind o dovadă a porozității materialului și deci a calității discutabile a acestuia.

O ultimă probă care se poate face este dilatarea la căldură prin introducerea plăcii de lemn compozit la o temperatură uniformă (circa 60 grade Celsius) și urmărirea dilatării ei uniforme. O dilatare asimetrică (urmată de deformare la răcire) este o dovadă a unui polimer inferior calitativ și un motiv suficient pentru a refuza achiziția unui astfel de produs.

Concluzie:

Speram ca am reușit sa răspundem celor mai frecvente întrebări pe care le au clienții noștri si cei care își doresc sa devina clienți. Mai mult decât atât, speram ca am reușit sa explicam avantajele pe care le aduce lemnul compozit WPC, acest material care este tot mai utilizat in ultimii ani atât in Romania dar si in celelalte tari de pe mapamond. Pentru alte informații vizitați www.wpcromania.ro , iar daca aveți întrebări va așteptăm aici: https://www.wpcromania.ro/contact.html