​Primăria Bujoreni, prin societatea de Gospodărire Locală, a finalizat etapa I din proiectul “Modernizare, reabilitare trotuare și stații de autobuz amplasate pe DN 7, pe raza comunei Bujoreni”

COMUNICAT DE PRESĂ

​Primăria Bujoreni, prin societatea de Gospodărire Locală, a finalizat etapa I din proiectul “Modernizare, reabilitare trotuare și stații de autobuz amplasate pe DN 7, pe raza comunei Bujoreni”. Lucrările au constat în amenajarea terenului, montarea bordurilor și pavelelor pe strat de nisip pe o suprafață de 1.500 metri pătraţi în satele Bujoreni şi Olteni. De asemenea, pe această porțiune s-au montat coșuri de gunoi stradale. Urmează etapa a II-a a proiectului în satele Malul Vârtop şi Gura Văii.

​Un alt proiect al societății de Gospodărire Locală, ce se află în plină desfășurare, este acela de execuție de rigole pentru captarea apei pluviale pe strada Monumentului.

​Mai mult, angajații continuă lucrările de cosit și erbicidat în toată localitatea Bujoreni, dar și curățarea și dezinfectarea stațiilor de autobuz.

​„Avem un buget al speranţei, însă trebuie spus totuşi că nu sunt bani pentru câte nevoi avem. În localitatea noastră nu s-au făcut multe lucruri în ultimii 30 de ani, iar acum oamenii sunt nerăbdători. Încercăm să facem cât mai multe proiecte, să ne gospodărim la nivel local. Cred că toţi cetăţenii au observat că societatea de Gospodărire Locală desfăşoară multe lucrări în comună. Am finalizat segmentul de modernizare a trotuarului dinspre Apromat spre Şcoala Primară Olteni, am montat coşuri de gunoi, iar acum se execută rigole pe strada Monumentului. Sunt multe nevoie în localitate, însă îi asigur pe cetăţeni că le vom face pe toate.

​Cu bugetul pe care îl avem, ne dorim să facem şi anumite exproprieri de terenuri pentru lărgirea drumurilor. Avem multe drumuri care pot fi considerate poteci, pentru că nu pot trece două maşini în acelaşi timp. O localitate ca a noastră, care are pretenţii de dezvoltare, trebuie să respecte anumite standarde în ceea ce priveşte infrastructura şi nu numai. Dacă s-ar fi făcut lucrurile la timp, dacă drumurile ar fi fost intabulate, acum nu mai vorbeam de această încurcătură. Însă vom rezolva şi această problemă, dar trebuie să existe şi înţelegere din partea cetăţenilor. Şi profit de această ocazie pentru a face un apel la înţelegere. Toţi trebuie să punem umărul la dezvoltarea şi modernizarea comunei Bujoreni” – Gheorghe GÎNGU, primarul comunei Bujoreni.

BIROUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI BUJORENI