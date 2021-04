Toma Ciolacu: Consiliul Local din Stroeşti a aprobat alocarea de fonduri pentru premierea mamelor care dau naştere unui copil în 2021

Prin Hotărârea nr. 3/2021, Consiliul Local al comunei Stroeşti a aprobat alocarea sumei de 2.000 lei din bugetul local pentru premierea mamelor care dau naştere unui copil în acest an. Principalul obiectiv din lista de investiții al Primăriei Stroești este modernizarea infrastructurii rutiere, obiectiv ce a fost aproape atins, iar acum mare parte din drumuri sunt modernizate. În ultimii ani, s-au construit noi poduri care asigură accesul localnicilor mai ușor în diferite puncte ale comunei. În luna ianuarie acest an, primarul din Stroești, Toma Ciolacu, a montat un releu de telefonie în satul Dianu care va asigura interenul în toată localitatea, astfel încât toți elevii vor putea să își desfășoare în condiții bune școala online. Cel mai probabil, anul acesta, primarul Toma Ciolacu a declarat că, urmează să înceapă și refacerea podului peste Aninoasa, din satul Stroești. În mandatul acesta, strategia primarului Toma Ciolacu pentru continuarea modernizării localității Stroești constă în obținerea fondurilor guvernamentale și europene. Anul trecut, au fost depuse la Ministerul Dezvoltării, respectiv Compania Națională de Investiții, documentațiile necesare pentru modenizarea a 5,6 km de ulițe, în toate satele, precum și pentru modernizarea căminul cultural din satul Pojogi. În această perioadă, Primăria Stroești reabilitează 3 trei poduri (unul în satul Cireşu şi două în satul Stroeşti) distruse de ploile abundente din vara anului trecut. „Am făcut în acest sens toate documentele după pagubele pricinuite de ploile abundente care au deteriorat cele trei poduri, pe care le-am înaintat Prefecturii. Sunt poduri care au fost afectate de fiecare dată, la fiecare calamitate, s-au şubrezit, iar oamenii treceau de fiecare dată cu teamă pe acolo. Peste pârâul Aninoasa era un pod improvizat, montat pe nişte casete de beton care, de fiecare dată când venea apa mare era luat de ape, iar oamenii râmâneau izolaţi”, a precizat primarul localităţii Stroeşti. În acest an, primarul Toma Ciolacu va depune la Guvern documentaţia pentru introducerea și extinderea reţelei de gaze.