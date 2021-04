Sportivii valceni au obtinut trei medalii la Campionatele Nationale de Juniori la Sah

Comunicat de presa

In perioada 06 – 15.04.2021 in statiunea Mamaia s-au desfasurat Campionatele Nationale de Juniori la Sah (grupele 14, 16, 18 si 20 ani), conform programului Federatiei Romane de Sah.

Sportivii valceni, legitimati la A.C.S. Jocul de Sah Ramnicu Valcea, au avut o evolutie remarcabila reusind sa cucereasca 3 medalii:

Medalie de aur (campioana nationala) – Batagan Ilinca Petra – fete 16 ani (C.N. Mircea cel Batran)

Medalia de bronz – Batagan Ilinca Petra – fete 16 ani – proba de blitz

Medalie de argint (vicecampion national) – Balan Bogdan – baieti 18 ani (C.N. Alexandru Lahovari)

Cei doi elevi valceni vor reprezenta Romania la Campionatul Mondial, respectiv Campionatul European de sah clasic, la categoriile lor de varsta.

Alaturi de liderul autoritar (juniori + seniori) al sahului national, elevul Deac Bogdan (C.N. Mircea cel Batran), la Ramnicu Valcea se consolideaza un nucleu puternic de jucatori de sah la juniori, cu performante deosebite.

In situatia in care activitatea sportiva a fost oprita, iar pregatirea s-a desfasurat in conditii speciale, dorim sa felicitam atat sportivii, dar si pe care i-au ajutat sa atinga aceste performante. Mult succes pe mai departe!

Biroul de presa al D.J.S.T. Valcea