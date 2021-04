Sefa invatamantului valcean, Mihaela Andreianu, probleme cu studiile universitare! Impostura maxima!

Mihaela Andreianu, inspector general al Inspectoratului Scolar Valcea, are probleme cu… studiile superioare. Pe surse am aflat ca diploma universitara a profesoarei Andreianu ar fi fost obtinuta in conditii destul de dubioase. Madam Andreianu scrie in CV ca este economist licenţiat al Academiei de Studii Economice Bucureşti. Din verificarile Ziarului de Valcea la ASE a rezultat ca sefa invatamantului valcean NU A URMAT CURSURILE la aceasta unitate de invatamant superior! Impostura este la ea acasa la PNL Valcea, sa nu uitam si cazul viceprimarului de la Ramnicu Valcea, Virgil Pirvulescu, care a mintit cu nerusinare in privinta studiilor liceale si universitare! La fel si primul ministru, mediocrul Florin Citu, care a cazut treapta a doua la Liceul Energetic Ramnicu Valcea! Si sa nu-l omitem nici pe celebrul valcean Laurentiu Baranga, cel cu diploma de bacalaureat falsa, care a ajuns ILEGAL profesor universitar si mare sef la ORNIS si Oficiul National de Combatere a Spalarii Banilor. Este o moda, asadar, la PNL sa promoveze in functii personaje cu o pregatire universitara la institutii de la bariera orasului! Singura mare calitate a Mihaelei Andreianu este functia politica de presedinte al Organizatiei de Femei a PNL Valcea. Rusine!

Tiberiu Pirnau

Ce scrie Mihaela Andreianu in CV: