Se oprește căldura în Râmnicu Vâlcea 

CET Govora anunță că se va opri căldura în municipiul Râmnicu Vâlcea. Prognoza meteo pentru perioada următoare, în intervalul cuprins între orele 1800 – 600, temperatura medie exterioara se va situa, timp de trei zile consecutiv, peste 100C. Astfel, se sistează furnizarea agentului termic pentru încălzire începând cu data de 29 aprilie 2021, pana in ora 1200, conform contract de furnizare energie termica.

“Consumatorii de energie termica pentru incalzire, in functie de programul propriu pe care il adopta, pot inchide si deschide agentul termic pentru incalzire de la robinetii de izolare ai contoarelor, fara a anunta in prealabil furnizorul Serviciului de incalzire Societatea CET Govora SA, in aceasta perioada. Multumim consumatorilor nostri pentru intelegere si colaborare” – se arată în anunțul CET Govora.