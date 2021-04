SC CAZICOM SRL, firma familiei deputatului PNL de Valcea, Laurentiu Cazan, vizata de procurorii anticoruptie!

SC CAZICOM SRL, firma familiei deputatului PNL de Valcea, Laurentiu Cazan, este vizata de procurorii anticoruptie si nu numai in mai multe dosare!

Ion Cazan, tatal imberbului parlamentar valcean, se afla in fruntea listei asfaltatorilor din Vâlcea care au intrat în vizorul procurorilor DNA, după ce au reabilitat drumuri calamitate, cu bani de la guvern in urma cu cativa ani. Cazan mai este cercetat si in alte dosare! In anul 2016, presa nationala relata ca pe lista asfaltatorilor la uşa cărora au bătut procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) se regăsesc câteva firme care au încasat milioane de lei pentru a reabilita drumuri şi poduri distruse la inundaţiile din 2014. Majoritatea lucrărilor a fost încredinţată direct, fără licitaţie, de fosta conducerea Consiliului Judeţean (CJ) Vâlcea. Procurorii anticorupţie au efectuat la data respectiva nu mai puţin de 17 percheziţii, în Bucureşti şi judeţul Vâlcea, din care una la sediul CJ Vâlcea, iar restul la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliul unor persoane fizice, printre care şi Florea Mierluş, directorul Direcţiei Tehnice din CJ. Potrivit unui comunicat de presă al DNA, procurorii efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de corupţie comise în perioada 2013- 2014. Procurorii au luat la puricat toate contractele privind reabilitarea mai multor drumuri şi poduri calamitate, investiţii realizate cu bani din fondul de rezervă la dispoziţia guvernului, ştiut fiind faptul că, doar în august 2014, judeţului Vâlcea i-a fost repartizată suma de 12 milioane de lei. O parte din sumă a fost alocată direct primăriilor afectate de inundaţii, cum a fost cazul Vaideeniului, care a primit 850 000 de lei, în timp ce diferenţa de bani a fost repartizată conform propunerilor fostului preşedinte al CJ Vâlcea. Cea mai mare sumă -1.545.000 lei- a fost alocată atunci pentru refacerea drumului judeţean 677, care face legătura între Creţeni-Pesceana –Şirineasa.

Cine sunt asfaltatorii care au ajuns în vizorul DNA

Printre constructorii care au primit lucrări importante pe drumurile din judeţ şi care au intrat în atenţia DNA se numără Cazicom S.A, firma omului de afaceri Ion Cazan, care a lucrat în tandem cu Strabag. Cele două societăţi s-au ocupat, printre altele, şi de modernizarea DJ 677, drumul care leagă Şirineasa de Pesceana. Pentru modernizarea a trei kilometri din drum, cele două firme au primit aproximativ 6 milioane de lei de la CJ Vâlcea. La nici un an de la finalizarea lucrării, pe şosea au apărut mai multe fisuri şi o alunecare de teren. În timpul ploilor din aprilie 2014, şoseaua în care CJ Vâlcea a investit o adevărată avere a luat-o la vale, la propriu, circulaţia fiind restricţionată pe un sens. După primirea banilor din fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, lucrarea de refacere a drumului distrus a fost încredinţată altei firme. Pe acelaşi drum a mai intervenit după inundaţiile de acum doi ani şi firma Chimpromet (lucrări efectuate la kilometrul 31+ 524 şi 31 +600), al carei patron este o ruda a aceluiasi Cazan. Omul de afaceri Ion Cazan a primit în schimb lucrări în alte localităţi afectate de calamităţi, cum ar fi Prundeni (lucrare în valoare de aproximativ 4 milioane lei), Slătioara (3,7 milioane de lei), Stroeşti (aproximativ 2 milioane de lei). Firma lui Dan Georgescu a reabilitat poduri cu bani de la guvern

Ion Cazan, baron de Olanesti

Ion Cazan este unicul asociat al SC Cazicom SRL. Influent om de afaceri în PSD, un veritabil baron de Olanesti. Acum afaceristul este bine înfipt şi pe lângă liderul PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican. Fiul său, avocatul Laurenţiu Cazan, este secretar general al PNL Valcea şi a fost recent propulsat de Buican (cu care se afla in relatii de rudenie, prin intermediul sotiei, Iulia Buican) in Camera Deputatilor.

