Primarul MIRCIA GUTĂU: “Alianța” PNL-USR pune în continuare piedici investitorilor locali 

Proiectul de buget local pentru anul 2021 a fost adoptat joi în unanimitate, după ce, dovedind prin fapte – şi nu, precum alţii, doar prin vorbe goale! – disponibilitatea reală spre colaborare, am inclus în varianta finală propunerile venite atât din partea PSD şi PER, cât şi dinspre PNL şi USR. Chiar dacă – prin prisma experienţei mele în administraţie – am serioase rezerve că unele dintre aceste propuneri vor putea fi concretizate, am fost, totuşi, de acord cu bugetarea lor în cadrul bugetului Municipiului.

Tot dând dovadă de dorinţa sinceră de a scoate din blocaj administraţia municipală, am făcut apel la consilierii PSD şi PER – şi le mulţumesc pentru răspunsul lor unitar – să voteze şi proiectele iscate din cele două dorinţe arzătoare ale viceprimarului Pîrvulescu, respectiv desemnarea sa ca reprezentant al municipiului în acţiunea de preluare în domeniul public a unor terenuri, precum şi aceea de înfiinţare, în coordonarea aceluiaşi viceprimar, a unei societăţi comerciale având ca scop înfiinţarea unui parc industrial.

Vestea proastă este că ”alianţa” PNL-USR din Consiliul Local este consecventă în a pune, în continuare, piedici investitorilor locali. Dincolo de discursurile sforăitoare, de declaraţiile patetice şi de promisiunile în mare parte fantasmagorice, consilierii liberali şi userişti au picat – prin celebra ”metodă a abţinerii” (pe care ar putea foarte bine să o patenteze la OSIM!) – majoritatea PUZ-urilor aflate pe ordinea de zi a şedinţei de joi. Şi asta după ce în şedinţele de comisii anterioare AU DAT AVIZ POZITIV! O figură aparte a făcut – tot ca de obicei, dar acum din altă perspectivă – consilierul local Crăciunescu, eternizat prin votul actualei majorităţi PNL-USR în poziţia de preşedinte de şedinţă, care s-a abţinut la votarea PUZ-ului propus de investitorul Ion Buşcă după ce, în şedinţa precedentă, a votat ”pentru”!

Le-am explicat consilierilor PNL-USR că neaprobarea acestor PUZ-uri – care respectă toate reglementările legale – îi pune, pe fiecare dintre ei, într-o poziţie delicată, putând fi traşi la răspunde – penal şi material – pentru împiedicarea acestor investiţii. Le-am dat şi exemplul unui PUZ mai de demult, propus spre aprobare în vremea mandatului de interimar al liberalului Gheorghe Ioniţă, care, tot în urma unui blocaj din partea consilierilor, a ajuns în instanţă unde a obţinut câştig de cauză şi numai lehamitea iniţiatorului a făcut ca să nu se solicite daune din partea consilierilor-frână; deci există un precedent! Nemaivorbind de faptul că domnul Ion Buşcă a anunţat foarte clar că, în asemenea condiții, este decis să-şi mute toate afacerile la Sibiu şi să construiască acolo!

Nu a contat nimic: acţionând după o agendă foarte secretă, ”alianţa” PNL-USR a dovedit iarăşi că distanţa de la vorbe la fapte e una uriaşă, spre paguba unor oameni care au îndrăznit să creadă că se pot dezvolta în municipiul Râmnicu Vâlcea. Eu, în calitate de Primar, le cer scuze tuturor celor afectaţi de deciziile aberante luate în ultima ședință de Consiliu Local şi îi asigur că le sunt alături în toate demersurile pe care le vor întreprinde pentru a li se respecta drepturile legale!

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea,

MIRCIA GUTĂU