Primarul Mircia Gutau a fumat ,,pipa pacii” cu viceprimarii Andrei Gheorghiu (USR) si Virgil Pîrvulescu (PNL)

La ultima conferinta de presa, primarul Ramnicului, Mircia Gutău, a anuntat că a avut o discuție cu viceprimarii Andrei Gheorghiu (USR) si Virgil Pîrvulescu (PNL) pe tema bugetului local care urmeaza sa fie votat joi, 22 aprilie . ,,Așa cum am promis vâlcenilor am avut o discuție bărbătească cu cei doi viceprimari, le-am cerut să-mi spună ce obiective de investiții vor să le prind în buget, pentru că doar primarul poate prinde obiective de investiții – asta e legea. Tocmai de aceea eu sunt foarte deschis să văd ce obiective își doresc fiecare. Unele coincid și cu ale mele. Sunt convins că bugetul va trece fără probleme pentru că așa este normal. Mă bucur că au înțeles și ei că odată ajunși în administrația publică locală trebuie să facem ce am promis vâlcenilor în campanie și să lăsăm la o parte politica. Le mulțumesc public că au înțeles asta.” – a declarat Mircia Gutău.