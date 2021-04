Primarul din Pietrari, Nicolae Moraru, anunță că a fost adoptat bugetul local pe anul 2021 la valoarea de 10,4 milioane de lei

Primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, anunță că în consiliul local a fost adoptat bugetul local pe anul 2021 la valoarea de circa 10,4 milioane de lei. În luna februarie, Consiliul local al comunei Pietrari a aprobat programul de măsuri ce vizează îmbunătățirea activității de gospodărire și înfrumuseţare a comunei Pietrari pe anul 2021. Primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, aşteaptă finalizarea procedurilor pentru realizarea a doua obiective importante pentru comunitate, care urmează a fi finanțate prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii. Ambele au intrat în licitaţie în ianuarie: construire sală de sport și consolidarea unui drum afectat de calamități. Cel mai probabil, în acest an, primarul comunei Pietrari, Nicolae Moraru, va demara lucrările de modernizare a noului dispensar uman, administrația locală obținând fonduri prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2: „Vom avea astfel o unitate sanitară modernă, cu alei, împrejmuire. Noua clădire va fi recompartimentată și va găzdui o farmacie, cabinete medicale, săli de așteptare, tratamente și sterilizare. Vrem să aducem în zonă noi medici, care să presteze și alte servicii. Aici va funcționa și un cabinet stomatologic”. Tot în acest an, primarul Nicolae Moraru va începe lucrările de amenajare a unui complex de agrement: „Vara, zona este foarte tranzitată, Oltenia de sub Munte treptat a devenit un brand turistic, toți care vin în depresiunea Horezu sau aleg să urce pe munte, trec prin Pietrari. Trebuie să profităm de acest potențial turistic, să știm să-i atragem pe cei care tranzitează zona, să rămână aici. Sunt multe astfel de puncte tari pe care Pietariul le are, dacă amintim de zestrea noastă, de patrimoniul nostru, atunci avem harta completă”. Prin Hotărârea nr. 34/2020, Consiliul Local al comunei Pietrari a aprobat implementarea proiectului privind realizarea obiectivului de investiție studiu de fezabilitate privind „Înfiinţare sistem de distribuţie gaze naturale în comuna Pietrari, jud. Valcea”.