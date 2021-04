Primarul din Dragasani, Cristian Nedelcu, si-a majorat din nou salariul

Primarul din Dragasani Cristian Nedelcu (numărul 2 în PSD Vâlcea!) și-a majorat zilele trecute salariul la suma… de peste 135 milioane de lei vechi pe lună, pe când viceprimarul a trebuit să se „mulțumească” cu un salariu de 114 milioane de lei vechi lunar. Primarul Cristian Nedelcu deține o adevărată avere demnă de un boier și nu de o persoană care conduce destinele unui oraș considerat sărac. Concret, primarul Nedelcu are nu mai puțin de 7 locuințe, din care cinci apartamente în Drăgășani și două în București, ultimul cumpărat taman în anul 2019. Pe lângă acestea, edilul din Drăgășani mai are două terenuri în municipiu, plus o mașină Daewoo Cielo. Anul trecut, Cristian Nedelcu a ridicat următoarele sume deloc de neglijat: 1,2 miliarde de lei vechi de la Primăria Drăgășani, 1,5 miliarde de lei vechi indirect din dividende (!), la care se mai adaugă cei 1,5 miliarde de lei vechi încasați de soția lui, de la CMI Crețeni și de la firma SC DBC SRL.