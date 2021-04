Primar din Valcea, trimis in judecata pentru o frauda de aproape doua milioane de euro cu fonduri europene 

Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES, procurorii anticoruptie din Pitesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marian Puchin, la data faptei primar al comunei Lacusteni, judetul Valcea, pentru savarsirea infractiunii de folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata.In acelasi dosar au fost trimisi in judecata si doi reprezentanti ai unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene, in forma continuata, dar si un diriginte de santier, pentru aceeasi infractiune.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriu ca, in contextul realizarii unui proiect finantat din fonduri europene nerambursabile, ce avea ca obiect “Alimentare cu apa, canalizare si epurare a apei uzate in comuna Lacusteni, jud. Valcea”, in perioada 2010-2011, Marin Puchin, la acea data primar al comunei, ar fi depus la Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) mai multe inscrisuri false ce contin date necorespunzatoare realitatii cu privire la lucrarile executate (situatii de plata, devize, centralizatoare, rapoarte de executie, declaratii de cheltuieli, procesul-verbal de receptie al terminarea lucrarilor, autorizatia sanitara de functionare pentru sistem apa potabila etc.).O parte din aceste documente i-au fost puse la dispozitie edilului de catre ceilalti inculpati, spune DNA.Ca exemplu, anchetatorii precizeaza ca “autorizatia sanitara de functionare pentru sistem apa potabila” ar fi fost emisa pe baza unor probe de apa recoltate din alte surse decat cele pentru care s-a cerut autorizarea.”Concret, apa recoltata din puturile forate, care erau amplasate pe terenul unei foste sectii de mecanizare, continea amoniu peste limitele normale. Pentru a obtine probe “curate”, inculpatul Puchin Marin ar fi mers personal intr-o comuna invecinata de unde ar fi recoltat probe de apa pe care le-a depus ulterior la Directia de Sanatate Publica Valcea”, mentioneaza procurorii.

Prin aceste demersuri, mai spune DNA, inculpatii ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene in valoare de 8.757.329 lei, suma cu care Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale s-a constituit parte civila in cauza.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunal Valcea cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.