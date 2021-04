Municipiul Râmnicu Vâlcea a găzduit întâlnirea regională a organizațiilor partidului Pro România din zona Olteniei

Sâmbătă, 24 aprilie 2021, la Casa Sindicatelor din Râmnicu Vâlcea a avut loc întâlnirea regională a organizațiilor partidului Pro România din zona Olteniei, la care au participat peste 25 de delegați din județele Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt și Mehedinți.

În cadrul unei conferințe de presă după eveniment, Alin Văcaru, secretarul general al partidului Pro România, a spus printre altele: „Alături de colegii din regiunea Oltenia, am analizat rezultatele ultimelor alegeri și am discutat despre viitor. Trebuie sa fim în permanență alături de oameni și împreună să găsim soluții. Mă bucur sa văd si la organizațiile din Vâlcea, Gorj, Dolj, Olt și Mehedinți aceeași hotărâre, putere de muncă și Încredere în proiectul Pro România. Mulțumesc, colegilor din județul Vâlcea, pentru primirea călduroasă și colegilor din Oltenia, pentru prezență și pentru discuțiile constructive pentru viitorul Pro Romania. Toți am fost de acord că trebuie să muncim mult mai mult, să fim mereu în mijlocul si alături de oameni, să deschidem ușile partidului iar consilierii, primarii Pro România să lucreze si să facă alianțe pentru cetățenii nu in interes propriu. Cuvântul de ordine în această perioadă trebuie sa fie unitate, să rămânem verticali și să fim mult mai riguroși”.

La rândul său, Adrian Sandu, președintele filialei Vâlcea a partidului Pro România, a declarat: „În cadrul reuniunii, s-a pus accent pe reorganizarea structurilor partidului care au avut rezultate slabe la alegeri, precum și înființarea de organizații în toate localitățile județului Vâlcea. Vrem să dezvoltăm mai mult zona Drăgașani, acolo unde avem oameni valoroși și un potențial mare de creștere a partidului Pro România. Am discutat mai mult despre viitor, despre reconstrucția proiectului nostru politic și vă pot spune, ca o primă concluzie, că există o unanimitate în sensul că acest proiect trebuie continuat, că el poate fi relevant pentru scena politică românească și că, în anul 2024, Pro România poate fi un partid de care să depindă construcția alianțelor politice pre sau post electorale. Altă concluzie: există disponibilitatea tuturor colegilor noștri de a ne preocupa foarte serios în acest an pentru organizarea alegerilor interne la nivel de comune, orașe, municipii, a conferințelor județene de alegeri, iar la final, să fim în măsură să organizăm congresul național al partidului, unde să venim cu un program politic și un program de guvernare”.