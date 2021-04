Inginerul George Mihăilescu s-a reîntors în fruntea Direcției Silvice Râmnicu Vâlcea, înlocuindu-l pe liberalul Adam Jinaru

Recent, inginerul George Mihăilescu s-a reîntors în fruntea Direcției Silvice Râmnicu Vâlcea, înlocuindu-l pe liberalul Adam Jinaru, care a fost retrogadat la Ocolul Silvic Horezu. „Eu am dat un concurs serios și profesionist pentru funcția de director încă din 2015, în timp ce Adam Jinaru nu a dat nici un examen pentru rămânerea lui definitivă pe post, deși a avut la dispoziție 6 luni pentru a face acest lucru. La Tribunalul Vâlcea se judecă doar sancțiunea administrativă aplicată mie în toamna anului trecut de către conducerea Regiei Naționale a Pădurilor și nu postul de director al Direcției Silvice Râmnicu Vâlcea. Mandatul meu la Vâlcea este nelimitat și pot să stau până la pensie, dacă doresc!”, ne-a declarat directorul George Mihăilescu.

Din toamna anului trecut, George Mihăilescu, fostul director al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, era un simplu inginer în cadrul Ocolului Silvic Drăgășani. Pentru că a fost retrogradat temporar din funcţia de director al Direcţiei Silvice Vâlcea în cea de inginer al Ocolului Silvic Drăgăşani, George Mihăilescu a depus o contestaţie în instanţă, la jumătatea lunii octombrie 2020.

Despre retrogradarea din funcţie, Mihăilescu a precizat: „A fost o retrogradare în funcţie, pe o perioadă temporară, de 60 de zile. Există un statut special, al personalului silvic, unde se specifică faptul că pentru anumite fapte poţi primi o sancţiune. Bineînţeles că faptele care sunt acolo nu le-am făcut eu, învinuirile nu sunt adevărate. După expirarea acestei sancţiuni m-am întors la locul de muncă, pe care l-am obţinut în urma unui concurs, dacă se respectă legea”. Sancţiunea de retrogradare din funcţie a venit după ce, în vara anului trecut, o comisie de control a Ministerului Pădurilor a venit la Râmnicu Vâlcea pentru două săptămâni. În urma controlului i-au fost imputate o serie de abateri disciplinare, care par cel puţin stranii, la prima vedere: organizarea unui examen de contabil şef la două subunităţi şi numirea în funcţia de şef de ocol silvic a unor persoane, fără concurs. „Mi se impută că am organizat un concurs fără să am o hârtie: avizul Comitetului Director, dar care se referă în regulamentul nostru la posturile noi. Or, în cazul respectiv, era vorba despre două posturi de contabil vacantate prin ieşirea la pensie a titularului. Ele erau ocupate prin delegaţie, dinainte, de către colegi de-ai noştri. Eu n-am făcut decât să declanşez procedura de concurs, conform legii. Procedură care se organizează de către o comisie al cărei titular era chiar un om de la Bucureşti. Eu eram în concediu de odihnă când s-au derulat concursurile. Câştigătorii au fost validaţi de preşedintele de comisie care aparţinea Regiei Naţionale Romsilva. Nu există faptă pentru mine”, mai spune Mihăilescu.

(Petre Coman)