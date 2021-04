Dumnezeu sa te odihneasca si sa ai drum lin catre Casa Ingerilor, Ilie Bajan! 

In semn de recunostinta si respect, si ca sa aducem un pios omagiu in memoria celui care ne-a fost tata, parinte iubitor, bunic mandru si, nu in ultimul rand, sot harnic, calculat si devotat al mamei noastre, cel care impreuna cu mama, este creatorul brandului “Farmacia Bajan” si “Depofarm” – Ing Ilie Bajan – marti, 13 Aprilie 2021, toate farmaciile si depozitul vor fi inchise.

Inmormantarea va avea loc marti, 13.04.2021, la Manastirea Antim (Troianu) la ora 13:00.