Cum să aleg gardul – 6 criterii si 14 recomandări de gard WPC din care poți sa te inspiri

Deși pare un lucru simplu, alegerea tipului de gard se poate dovedi o treaba extrem de complicata. O simpla căutare pe internet iți poate aduce o sumedenie de direcții in care sa te îndrepți si, daca nu iți fixezi criterii clare dupa care sa te ghidezi in alegerea ta, vei avea mult de furca pana vei găsi soluția la care sa te oprești.

In cele ce urmează vom încerca sa iți sistematizam modul in care sa gândești alegerea unui gard plecând de la câteva perspective din care ai putea privi aceasta alegere. Totul va fi „asezonat” cu 16 modele de gard WPC pe care le vom „presăra” de-a lungul articolului, pentru inspirație.

Fie că vorbim de garduri din WPC sau din lemn, din beton, fier forjat sau din piatra, din tablă sau din cărămidă, din gabion sau gard viu, atunci când alegi tipul de gard trebuie să ții cont de următoarele:

Obiectivul pe care il va îndeplini gardul Stilul pe care va trebui sa il aibă Costurile de achiziție si montaj Costurile pe termen lung cu lucrări de mentenanță si întreținere Clima si locația Reglementari urbanistice

1. Alegerea gardului – obiective

Unul din obiectivele principale pe care le îndeplinește un gard este acela de a oferi protecție. Dorim sa protejam copiii, câinii sau pisicile (sau orice animăluțe „rezidente” in curtea noastră) in fata tuturor pericolelor: sa nu fuga, sa nu se rănească sau chiar să nu se piardă in cazul in care omul nu-i protejează suficient.

Un alt obiectiv îndeplinit de gard este acela de a oferi securitate. Un gard va împiedica străinii să intre lesne pe proprietatea dvs. indiferent daca vorbim aici despre răuvoitori sau pur si simplu despre copii vecinului care ar putea sa atenteze la merii din spatele curții…

Un obiectiv ce nu trebuie neglijat pentru orice gard este de a separa proprietatea. Fie ca ești sau nu o fire sociabila, fie ca iți place sa interactionezi cu vecinii sau, dimpotrivă, iți place sa păstrezi proprietatea neatinsa de pași străini, un gard este o buna modalitate de a stabili limitele proprietății.

O alta funcțiune îndeplinită de orice gard poate fi aceea de a oferi intimitate. Este evident ca pentru un proprietar de casa spațiul exterior reprezintă o extensie a spațiului lui interior. Astfel este explicata necesitatea de a obține un nivel rezonabil de intimitate in curte, in zona piscinei, etc. astfel încât să se poată relaxa și să se simtă liber să fie el însuși.

Nu in ultimul rând, când alegem un gard trebuie sa avem in vedere obiectivul estetic. Daca pana acum am luat in calcul obiective ce țin de utilitatea gardului, nu trebuie sa uitam ca partea estetica a proiectului ar trebui să devină o preocupare cel puțin la fel de importanta. Nu orice gard acționează ca un scut sau ca o barieră: unele arată pur și simplu minunat.

2. Alegerea gardului – stilul

Exista atât de multe materiale care sunt folosite pentru construirea gardurilor. Pe câteva din cele mai importante le-am amintit la începutul articolului. Daca cele din lemn sunt deseori asociate cu stilul rustic, cele de fier forjat pot aduce ideea de modern, iar cele din beton sau cărămidă ar putea duce la o limitare stilistica. Gardurile din profile din lemn compozit (WPC) pot îmbina toate elementele stilistice, fiind foarte apropiat de aspectul lemnului natural, iar in combinație cu toate celelalte materiale pot duce la efecte vizuale neașteptate.

3. Alegerea gardului – costurile de achiziție si montaj

Ti-ai stabilit un buget pentru gardul pe care il dorești? Când faci acest lucru trebuie sa iei in calcul costul sistemului precum si costul instalării, indiferent daca ai hotărât sa apelezi la profesioniști sau il vei construi singur. In cazul in care nu iți permiți materialul pe care il preferi, poți căuta alternative mai ieftine. Sau, poate ar fi mai bine sa amâni achiziția, sa mai strângi niște bani si sa iți îndeplinești visul. Daca bugetul de care dispui la un moment dat este limitat si cumperi cel mai ieftin gard pe care il poți găsi, este foarte posibil ca pe termen lung sa plătești mai mult din cauza cheltuielilor cu întreținerea, reparațiile sau înlocuirea.

4. Alegerea gardului – Costurile pe termen lung cu lucrări de mentenanță si întreținere

Nu te gândi doar la banii pe care-i cheltuiești acum. Poate ca prețul pe care il plătești poate părea rezonabil, însă de-a lungul anilor, multe garduri prezinta costuri suplimentare. Nu uita să te gândești la durabilitatea gardului. Un gard care nu are capacitatea de a rezista la uzură, rupere și deteriorare pe termen lung va necesita reparații sau chiar o înlocuire, ambele putând fi costisitoare. În plus, gândește-te la întreținere și la costurile aferente. Unele garduri nu au nevoie de nici un ajutor din partea ta, pur si simplu nu au nevoie de întreținere. Așa se întâmplă in cazul lemnului compozit: este durabil si fără costuri de întreținere, fără a fi atacat de insecte sau de putregai. Nu va trebui să iți faci griji cu privire la decolorarea, repararea, vopsirea, curățarea etc. Ești dispus să renunți la câteva sâmbete pentru a-ti îngriji gardul? Te-ai gândit bine cât va costa să iți menții gardul (mai ales dacă alegi să angajezi profesioniști pentru întreținere)?

5. Alegerea gardului – Clima si locația

Daca locația in care este situata casa ta este una umeda, cu un climat ploios, gândește-te bine ce material alegi. De exemplu, lemnul este mai susceptibil la deteriorarea din cauza apei. Daca locuiești in apropierea marii, nu selecta oțelul, caci este vulnerabil la coroziune. Alege materiale care nu ruginesc si nu se corodează. Când înveți cum să alegi un material de gard, nu uita să iei în considerare și factori precum căldura extremă, frigul extrem, vânturile puternice, zăpada și gheața.

6. Alegerea gardului – Reglementari urbanistice

Dacă locuiești într-o zonă reglementata, este posibil să nu fie nevoie să înveți cum să alegi un material pentru garduri; autoritățile locale pot decide pentru tine! Primăria, de regulă, este cea care poate impune prin Certificatul de Urbanism si prin Autorizația de Construire standarde cu privire la materialele de gard, înălțimea și culorile, așa că consulta-le înainte de a face achiziția sau de a începe instalarea. Dacă nu, poți face față amenzilor uriașe sau să fii obligat să-ți dai jos gardul.

Felicitări, acum știi ce trebuie sa ai in vedere atunci când alegi tipul de gard pe care vrei sa il construiești!

Ai făcut toate cercetările si ai studiat toate avantajele si dezavantajele pe care le au diferitele materiale pentru garduri, acum ești mai încrezător in drumul către achiziționarea noului gard. Odată ce ti-ai stabilit prioritățile si ai determinat bugetul si stilul preferat, alegerea materialului va fi una simpla. Noi iți recomandam WPC, sau lemnul compozit, care reprezintă un material elegant ce combina frumusețea lemnului cu rezistenta materialului plastic. In plus, ești sigur că ai făcut alegerea potrivita fiindcă materialul este unul ecologic si reciclabil.