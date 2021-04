Ce presupun serviciile funerare complete?

O firma de pompe funebre care ofera servicii funerare complete este un adevarat ajutor pentru momentele dificile traite in familie in cazul unui deces. Exista cazuri de deces neasteptat sau de deces in urma unei suferinte majore. Oricare dintre aceste situatii este greu de suportat din punct de vedere emotional pentru cei dragi. De aceea este important ajutorul unei firme cu experienta care sa se ocupe de tot ce trebuie pentru ritualul existent.

Poti avea parte de indepartarea birocratiei, de tot ce ai nevoie pentru o ceremonie realizata complet si corect. Daca ai un ajutor de inmormantare, firma se poate ocupa de obtinerea acestuia si poti sa ai o reducere foarte mare a cheltuielilor necesare. Poti sa apelezi la Anima Funerare Bucuresti pentru servicii complete in momentele dificile. Iata care sunt serviciile incluse si care sunt avantajele de a apela la o asemenea firma:

Firma funerara se ocupa de tot ce este necesar legat de obiectele de inmormantare

Firma de pompe funebre se ocupa de toate cele necesare pentru a avea un ritual realizat corect. De aceea, iti ofera posibilitatea de a cumpara sicriu si te consiliaza in alegerea lui. De asemenea se ocupa de cruce si de oricare alte obiecte necesare pentru ritualurile existente. Aici pot sa fie incluse prosoape, lumanari, doliu, etc. Toate acestea sunt pregatite si vor fi doar folosite la momentul respectiv.

Serviciile funerare complete presupun si serviciile doctorilor pentru constatarea decesului si pentru inbalsamare

Serviciile funerare complete includ si serviciile realizate de catre doctori. O sa fie nevoie de un doctor care vine special pentru a constata decesul si un doctor care face imbalsamarea. De obicei acestia sunt diferiti si vor fi contactati de catre casa funerara pentru a te ajuta sa ai parte de cat mai mult timp petrecut alaturi de cei dragi tie.

Scapa de birocratie cand apelezi la servicii funerare complete

In cazul unui deces, exista foarte multe laturi ce tin de birocratie. Firma se poate ocupa de tot ce inseamna obtinerea certificatului de constatare a decesului, luarea certificatului de imbalsamare. De asemenea, in cazul unui pensionar, poti avea si ajutorul pentru inmormantare dat de stat.

Pregatirea anterioara punerii in sicriu este asigurata de firma de servicii funerare

Serviciile complete de pompe funebre sunt legate si de toate pregatirile care se realizeaza inainte de punerea in sicriu a persoanei decedate. Astfel, se poate spala, pregati, imbraca sau tine la frigider cateva ore inainte de ultimul drum.

Transportul de orice fel este inclus in serviciile complete funerare

Vei beneficia si de servicii de transport ce tin de manipularea sicriului, punerea in cosciug, transportul pana la capela sau pana la cimitir, etc. Toate acestea reusesc sa te ajute sa ai mai putine lucruri de pregatit in acele momente si sa poti sa iti iei la revedere de la persoana draga.

Apeland la o firma de servicii funerare complete vei avea parte de ajutorul necesar in acele clipe grele.