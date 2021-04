BAILE OLANESTI – indicatii si contraindicatii terapeutice

BAILE OLANESTI – indicatii si contraindicatii terapeutice

TRATAMENT

Staţiunea Băile Olăneşti, perlă a staţiunilor vâlcene este situată în N – E Olteniei, jud.Vâlcea în depresiunea Getică de la poalele Carpaţilor Meridionali la o distanţă de 18 km de Rm. Vâlcea la o altitudine de 450 m într-o zonă colinară cu păduri de foioase, având un climat sedativ de cruţare şi bogate resurse hidrominerale.

Zestrea staţiunii Băile Olăneşti constă în îmbinarea în mod armonios a mai multor factori naturali de cură, şi anume: factorul climatic, relieful variat şi peisagistica şi factorul hidromineral. Bioclimatul sedativ – indiferent (de cruţare) este benefic, atât pentru vârstnici, cât şi pentru cei cu tare organice (bolnavi).

Factorul hidromineral constă în cele peste 35 surse hidrominerale (30 izvoare şi 5 sonde ), acestea dând posibilitatea tratării la Olăneşti a unei palete largi de afecţiuni.

Caracteristicile fizico – chimice a surselor hidrominerale din staţiune o dă prezenţa hidrogenului sulfurat, atribuind acestor izvoare calitatea de ape sulfuroase mixte cu o mineralizare foarte variată: oligominerale, hipotone, izotone, hipertone, mezotermale.

Primele informaţii despre apele minerale de la Olăneşti dateaza din 1760, fiind analizate în anii 1829 – 1830, ele fiind cunoscute pentru calităţile lor deosebite şi pe plan internaţional cu ocazia participării în anul 1873 la Expoziţia Internaţională de la Viena unde au fost medaliate cu aur, eficacitatea lor terapeutică fiind caracterizată ca egală sau superioară efectelor apelor din staţiuni climaterice europene cu renume: Hall, Vitell, Baden – Baden, Wiesbaden, Evian, Karlowy – Warry, Contrexville. Apele surselor minerale din localitate sunt folosite cu rezultate bune terapeutice în :

cură internă (crenoterapie);

balneaţie externă ( băi minerale );

inhalaţii;

aerosoli;

tratament parenteral (injecţii intramusculare, intravenoase şi subcutanate );

irigaţii vaginale.

Apele minerale de Olăneşti: sulfuroase, clorurate, slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, agneziene, unele oligominerale ( izv. nr. 11, 12, 24), altele hipotone ( izv. nr. 3, 5, 8, 9, 10, 14, 19 ) sau izotone (izv. nr.7, 15 ), provenite din izvoare naturale sunt recomandate în cura internă. Apele minerale hipertone: sulfuroase, clorurate, sodice provenite din foraje sunt recomandate în cura externă.

Fiind o staţiune cu cel mai complex tratament din ţară, an de an vin aici in jur de 30 000 de turisti din tara si din strainatate pentru a beneficia de tratament in afectiuni, precum:

afectiuni digestive: esofagite, gastrite cronice hipoacide si hiperacide, duodenite cronice, ulcer cronic, enterocolopatii cronice nespecifice, stomac operat;

afecţiuni ginecologice cronice.

psoriazisul este o afecţiune genetic determinată cu transmisiune poligenică, afecţiune cu evoluţie cronică în pusee eruptive succesive.

Tratamentul la Olăneşti constă în dietoterapie, crenoterapie, balneaţie externă, tratament parenteral (injecţii izvor 7), fototerapie (PUVA) şi cură antistres (cură de teren şi climatoterapie).

osteoporoza cea mai frecventă boală metabolică a osului, este o suferinţă progresivă ce duce la fragilitate osoasă, fracturi, diformităţi, durere cronică şi handicap.

Cauze : imobilizarea, neutilizarea, cauze endocrine – postmenopauză.

Tratamentul :

– Medicamentos antialgic, antiinflamator, decontracturant, antiosteoporotic, asociat cu terapie fizicală antialgică: joasă frecvenţă, medie frecvenţă cu efect antialgic, ultrasunet cu efect analgetic, miorelaxant, rezorbtiv şi vasculotrofic, masaj sedativ decontracturant.

– Kinetoterapie: incluzând exerciţii de corectare posturală, exerciţii de creştere de forţă şi rezistenţă musculară, exerciţii de creştere a mobilităţii, de coordonare, de echilibru, de mers, gimnastică respiratorie, exerciţii de creştere a capacităţii de efort (fitness);

– Cură de teren;

– Crenoterapie;

– Dietoterapie.

Tratamentul balnear de Olăneşti cuprinde principalele obiective ale terapeuticii moderne : profilactic (profilaxie primară sau cura de sănătate la cei sănătoşi, dar cu riscuri şi profilaxie secundară – prevenţie a recăderii bolii), curativ şi recuperaţional.

Cura balneară de Olăneşti acţionează profilactic ca o terapie de adaptare prin stimularea şi reglarea funcţiilor călind organismul la stresul şi intemperiile vieţii moderne. De asemenea, tratamentul balnear acţionează curativ ca o terapie nespecifică, ca o excitoterapie asupra cauzelor ce au determinat dezechilibrul postagresiv şi astfel se asociază eforturilor făcute de organism pentru regăsirea echilibrului pierdut. Actionând ca o terapie recuperaţională, cura balneară de Olăneşti caută să restabilească cât mai deplin capacităţile de funcţionare deficitare sau să dezvolte mecanisme compensatorii. La tratamentul cu factori naturali de cură specific staţiunii se adaugă şi Bazele de tratament dotate cu instalaţii şi aparatură moderne ce permit efectuarea de proceduri de termoterapie, fizioterapie, mecanoterapie şi kinetoterapie.

Kinetoterapie sala:

– kinetoterapie individuala si de grup;

– kinetoterapie cu aparatura speciala (bicicleta ergometrica, steppere, covor rulant, etc.) ;

– hidrokinetoterapie individuala si de grup la piscina, fitness, aerobic, sauna.

Durata tratamentului complex la Olăneşti este de 18 zile pentru cura terapeutică şi de recuperare şi de 12 zile pentru cura profilactică. Aceste cure se pot efectua anual sau chiar cu repetarea la 6 luni.

În staţiunea Băile Olăneşti s-au tratat cu rezultate deosebite atât pacienţi din România, cât şi turişti din toate colţurile lumii.

Vă recomandăm:

cura balneară de 18 zile, repetată 2 – 3 ani la rând, precum si curele profilactice;

respectarea strictă a prescripţiilor medicului balneolog al staţiunii;

regim alimentar indicat (se servesc şi meniuri dietetice);

plimbări cât mai multe.

CRENOTERAPIA CU APE SULFUROASE

In statiunea Baile Olanesti ,aceasta forma de cura este utilizata ca procedura principala in tratarea afectiunilor digestive, urinare, metabolice, dar este asociata si unor tratamente, obtinandu-se rezultate terapeutice spectaculoase in afectiuni reumatice, alergice, dermatologice, digestive si respiratorii.

Crenoterapia(cura interna) cu ape minerale este foarte eficienta daca se face in statiune, deoarece aici- pe linga calitatile fizico-chimice ale apei bauta direct la izvor- se asociaza tratamentului si efectele curative ale plimbarilor, peisajului, odihnei- cu toate implicatiile lor psiho-afective pozitive.cantitatea de apa minerala ingerata este variabila, ea creste progresiv pana se ajunge la doza prescrisa de medicul balneolog.

Apele minerale din aceasta grupa contin variate forme de prezentare a sulfului.

Apele sulfuroase administrate pe cale bucala produc, in primul rand, actiuni locale, iar apoi pe cale umorala si reflexa, modificari generale.

Dupa ingerarea apei minerale apar doua etape succesive cu actiuni farmacodinamice: prima etapa este cea preresorbitiva, in timpul careia apa minerala actioneaza direct asupra mucoasei digestive, cat si asupra continutului din lumenul intestinal; in aceasta etapa exista si o excitare a receptorilor mucoasei, ce declanseaza reflexe interdigestive si la distanta.Cea de-a doua etapa este etapa postresorbitiva, cu actiuni generale humorale ce modifica reactivitatea neuroendocrina a organismului.

Efectele digestive locale sunt atribuite: actiunii asupra circulatiei sanguine din mucoasa, curatirii acesteia de produsii inflamatorii, stimularii receptorilor gastrici si a enzimelor secretate.Apele minerale sulfatate actioneaza asupra secretiilor digestive nu numai datorita compozitiei lor chimice ci si datorita ionilor greu resorbabili, precum cei calcici,magnezieni si sulfatici.

Cura cu ape sulfuroase actioneaza asupra metabolismului glucidelor, inducand prin mai multe mecanisme o ameliorare a tolerantei la glucoza precum si o reducere a gliemiei.

Apele sulfatate magneziene reduc glicemiile la cca. 2/3 din bolnavi , motiv pentru care , alaturi de cele calcice, ele pot fi intrebuintate in terapia unor forme usoare de diabet zaharat.datorita efectelor diuretice si metabolice, apele minerale sulfuroase sunt folosite cu succes in terapia unor intocxicatii cu metale grele. De asemenea , apele sulfuroase afecteaza si secretia hormonilor tiroidieni si a foliculinei.

Apele minerale ce contin sulf detin si o eficienta capacitate de activare a mijloacelor de aparare a organismului fata de factorii infectiosi.Crenoterapia se recomanda in sindroame alergice cu manifestari digestive, cutanate si respiratorii; enterocolitele nespecifice; gastro-duodonite cronice;dischineziile biliare; sechele post –colecistectomie; sechele stomac operat; diabet zaharat echilibrat.

CONTRAINDICATIILE CUREI BALNEARE LA OLANESTI

Factorii balneari solicita din partea organismului eforturi de adaptare ce se manifesta prin reactie de cura. Acesti factori in anumite boli produc agravari. Pentru a se evita actiuni nedorite asupra organismului, exista contraindicatii care exclud trimiterea bolnavului in statiune.

Contraindicatii generale :

– Afectiunile acute sau afectiunile cronice in stadiul de acutizare.

– Bolile infecto-contagioase.

– Bolile venerice,in perioada de contagiozitate.

– Starile casectice

– Tumorile maligne

– Hemoragiile repetate de orice natura.

– Sarcina incepand cu luna a-III-a.

– Tulburarile psihice,epilepsie,narcomaniile,alcolismul cronic, toxicomaniile

– Bolile sangelui si ale organelor hemato poetice.

– Bolile parazitare.

Contraindicatii speciale :

– Ulcer gastrodudenal in puseu dureros cu hemoragii in ultimele trei luni sau cu stenoza pilorica.

– Sechele ale stomacului operat: ulcer peptic, fisule gastro-intestinale, sindrom de malabsortie.

– Enterocolite acute, rectocolite ulcero-hemoragice.

– Litiaze biliare cu calculi mici mobilizabili, litiaza coledociana, colecistita acuta.

– Hepatite cronice agresive, hepatita cronica splenomegalica.

– Litiaze urinare cu obstructie ureterala si hidronefroza mare.

– Pielonefrite cronice cu insuficienta renala (ureea peste 0,80g‰).

– Glomerulonefrite cronice azotemice,hipertensive,sindrom nefrotic.

– Diabet zaharat neechilibrat cu tendinta de acidoza sau cu complicatii care implica un act chirurgical .

– Guta cu nefropatie cu insuficienta renala decompensata.

– Obezitate mare si cu imobilitate sau insuficienta cardiorespiratorie.

– Afectiuni dermatologice acute sau cronice in puseu de acutizare.

– Afectiunii reumatismale degenerative in puseu de acutizare ; afectiuni reumatismale abarticulare in puseu acut ; reumatismul inflamator

– Astm bronsic cu crize subintrante,cord pulmonar cronic decompensat.

– Hipertensiuni arteriale stadiul II/III.

– Cardiopatie ischemica dureroasa cu crize fregvente,tulburari grave de ritm sau conducere.

– Insuficienta cardiaca.

– Ateroscleroza cerebrala cu tulburari psihice ; arteriopatia cu tulburari trofice manifeste.

– Boli profesionale cu cord pulmonar cronic avansat ; silicotuberculoza.

RELAXARE

S.C. Olănesti Riviera S.A. vă asigură condiţii excelente de cazare în vile cu încălzire centrală.

Pentru agrementarea sejurului dumneavoastră, Băile Olăneşti mai oferă club, sală de biliard, jocuri de sală, jocuri mecanice, cinematograf, bibliotecă, teren de sport, plimbări în preajma staţiunii, ascensiuni in Munţii Căpăţânii.

Pe lângă zestrea terapeutică menţionată, Băile Olăneşti mai deţin şi o zestre spirituală reprezentată printr-un număr mare de biserici, schituri şi mănăstiri, adevărate monumente de cult începând cu Biserica lui Horea din Albac, Biserica Nouă din Băile Olăneşti, biserica fostului schit Comanca, biserica cu Hramul Sfântului Nicolae din Olăneşti – sat, biserica cu Hramul Sfinţii Îngeri din Cheia, schitul Bradul din Gurguiata, schitul Iezer de pe râul Cheia, schitul Pahomie sau Izvorul Frumos (unde chipul lui Isus Hristos apare săpat în stânca ce protejează schitul), schitul Pătrunsa, schitul Jgheaburi şi terminând cu Mănăstirea Frăsinei ( Atosul românilor), aceste adevărate comori de artă contribuind la vindecarea trupească printr-o vindecare sufletească.

La solicitarea dumneavoastră, se pot organiza excursii şi la alte obiective de interes turistic.

Obiective turistice

Parcul National Buila-Vanturarita are 6 puncte de intrare,trei in Comuna Costesti,unul in Comuna Barbatesti,unul in Satul Cheia si unul in Orasul Baile Olanesti.

In masiv exista o singura cabana turistica,Cabana Cheia,in zona montana se afla patru refugii turistice si opt locuri de campare amenajate cu container pentru deseuri,vatra de foc,masa cu banci,panou informativ.Parcul National Buila-Vanturarita este strabatut de 19 trasee turistice. In interiorul parcului si la poalele acestuia exista numeroase asezaminte monahale:Manastirea Bistrita, Manastirea Arnota, Manastirea Hurez, Manastirea Saracinesti, Manastirea Patrunsa, Manastirea Frasinei, Schiturile Pahomie, Papusa, 44 Izvoare, Peri, Iezer, Jgheaburi.

Masivul Buila Vanturarita, prin potentialul sau deosebit, intruneste conditiile optime dezvoltarii si practicarii diferitelor forme de turism, precum turism montan, agroturism, turism monahal, sportive, de odihna si relaxare, etc.

In Parcul national Buila Vanturarita se gasesc 2 rezervatii importante: Rezervatia de Tisa si Rezervatia naturala Stogu. Rezervatia de Tisa din Muntii Buila Vanturarita cu varful Vanturarita Mare (1855 m) este declarata Parc National prin Hotararea de Guvern nr.2151 / 30 noiembrie 2004.

Flora masivului Buila Vanturarita cuprinde numeroase specii protejate , pana in prezent fiind identificate peste 22 de specii, printe care tisa, bradisorul, floarea de colt si iedera alba.

Datorita dispunerii in trepte a masivului, aici se intalneste o fauna de clima calda, submediteraneana, cat si specii relicte, glaciare precum si numeroase specii protejate printre care capra neagra, cerbul, rasul, bursucul, vipera, soparla de stanca, cocosul de munte, etc…

Obiective turistice naturale

Dintre obiectivele turistice naturale de interes, în parc pot fi vizitate:

Cheile Bistriţei

Cheile Costeşti

Cheile Cheia, unele dintre cele mai înguste şi sălbatice sectoare de chei din ţară

Cheile Olăneşti

Valea Otăsăului

Peştera Liliecilor (Sfântul Grigore Decapolitul) de la Bistriţa

Peştera Urşilor din Cheile Bistriţei

Dolinele din Muntele Arnota

Poiana cu ghiocei bogaţi (Leucojum vernum) de la Prislop

Arcada naturală Casa de Piatră de la Pătrunsa

Rezervaţia de tisă de la Cheia

Poienile cu orhidee din Valea Cheia

Peşterile din Cheile Cheii: Peştera cu Lac, Peştera Laleaua Verde

Peştera Arnăuţilor din Cheile Olăneşti (Folea)

În imediata apropiere a parcului mai pot fi vizitate:

Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti

Rezervaţia Naturală Slătioara

Rezervaţia Naturală Mlaştina Mosoroasa din Băile Olăneşti

EXCURSII SI PLIMBARI PE JOS

BAILE OLANESTI – MANASTIREA FRASINEI (aprox. 3-4 ore, traseu accesibil); BAILE OLANESTI – BISERICA LUI HOREA – PIATRA SCRISA (aprox.2-3 ore, traseu accesibil); BAILE OLANESTI-VALEA TISEI-LOCALITATEA TISA-LOCALITATEA GURGUIATA-SCHITUL BRADUL (traseu marcat,usor accesibil,durata app.4-5 ore) ; BAILE OLANESTI – ALEEA IZVOARELOR – COMANCA (aleea izvoarelor + drum forestier, traseu accesibil, durata 3-4 ore,eventual cu masa campeneasca); BAILE OLANESTI – LACURILE CU NUFERI – PALATUL OLANESTI (VILA LUI CEAUSESCU) ; BAILE OLANESTI – VALEA TISEI-LOCALITATEA CHEIA – MANASTIREA IEZER(app 6-7 ore,traseu accesibil,turistii se pot intoarce cu masina pe alt traseu) ; BAILE OLANESTI – VALEA TISEI – GURGUIATA – PIETRELE LUI BOT – MUNTII FANTANELE – MUNTII PRISLOPEL – MUNTII STERPU – MUNTII PRISLOP – VARFUL STOGU 1494 m (traseu montan marcat, grad ridicat de dificultate,durata 1 zi) ; BAILE OLANESTI – COMANCA – FANTANELE – MANZU – VALEA OLANESTIULUI (traseu montan, dificultate medie, drum forestier, durata 1 zi) ; BAILE OLANESTI – COMANCA – BACEA – RADITA (traseu montan, dificultate medie, drum forestier, durata 1 zi) ;

Excursiile de la punctele 8 si 9 includ vizitarea REZERVATIEI RADITA – MANZU (10 ha) din Muntii Capatanii, cu un relief neuniform (pile, turnuri, babe, cascade), flora bogata cu plante rare unele dintre ele monumente ale naturii (tisa, floare de colt, ghintura galbena, s.a.), fauna (ursul brun, capra neagra, rasul, caprioara, porcul mistret, cocosul de munte, iernuca, pastravul, s.a.).

EXCURSII LA OBIECTIVELE TURISTICE DIN JUDETUL VALCEA SI JUDETELE LIMITROFE

BAILE OLANESTI – RM.VALCEA – BUJORENI (MUZEUL SATULUI) – COMUNA MUIEREASCA – MANASTIREA FRASINEI.

BAILE OLANESTI – LOCALITATEA VALEA CHEII – LOCALITATEA CHEIA -MANASTIREA IEZER – SCHITUL PAHOMIE – SCHITUL PATRUNSA – (eventual) LOCALITATEA BARBATESTI BAILE OLANESTI – OLANESTI SAT – LOCALITATEA MOSOROASA (REZERVATIA LACUL FRUMOS) Rezervatia LACUL FRUMOS este o miastina mezooligotrofa importanta prin prezenta muschiului Sphagnum si a plantei carnivore roua cerului (Drossera rotundifolia), mlastina formata prin fenomenul de alunecare si surpare de depozite neogene.De mentionat ca traseul se parcurge o parte cu microbuzul,iar o parte pe jos.

BAILE OLANESTI – LOCALITATEA VALEA CHEII – LOCALITATEA CACOVA – SCHITUL JGHEABURI De mentionat ca 80% din traseu se parcurge pe drum forestier.

BAILE OLANESTI – RM. VALCEA – LOCALITATEA FRANCESTI – MANASTIREA DINTR-UN LEMN – DRAGASANI (MUZEUL VIEI SI VINULUI) BAILE OLANESTI – RM. VALCEA – BAILE GOVORA – MANASTIRE GOVORA BAILE OLANESTI – RM. VALCEA – CENTRUL CERAMIC HOREZU – MANASTIREA HOREZU (Monument UNESCO) – MALDARESTI; BAILE OLANESTI – RM.VALCEA – LOCALITATEA COSTESTI (Muzeul Trovantilor) – MANASTIREA BISTRITA – MANASTIREA ARNOTA BAILE OLANESTI – RM.VALCEA – HOREZU-POLAVRAGI (MANASTIREA POLOVRAGI, CHEILE OLTETULUI, PESTERA POLOVRAGI) -TG.JIU (ANSAMBLUL BRANCUSI; BAILE OLANESTI – RM.VALCEA – OCNELE MARI – OCNITA (strandul cu apa sarata) BAILE OLANESTI – RM.VALCEA – CALIMANESTI – CACIULATA (MANASTIRILE COZIA, TURNU, OSTROV) – VALEA LOTRULUI – MALAIA – VOINEASA – VIDRA;

Hotel Olanesti este clasificat cu 3 stele de confort, fiind situat in centrul statiunii, la odistanta de aproximativ 1,4 km de Padurea Olanesti.

Adresa: Str.Bailor nr.10 Baile Olanesti

Telefon Rezervari: +4 0799 600 119, +4 0250 775 490 Departament economic: 0799 600 120/ 0799600116 Conducere: 0752 225 694 / 0799 600 113

Click pentru harta detaliata