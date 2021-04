ANUNT PUBLIC

Din data de 28.04.2021

În conformitate cu prevederile Regulamentului Local referitor la implicarea publicului in elaborarea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului , aprobat de Consiliul Local al Municipiului Rm. Vâlcea , Județ Vâlcea, elaborat in temeiul Ordinului MDRT nr. 2701/2010 , este adusa la cunostinta publicului PROPUNEREA FINALA a PUD- CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E+2ER, CU SPATII PENTRU FARMACIE SI CABINET MEDICAL LA PARTER, IMPREJMUIRE PARTIALA SI GARAJ în Râmnicu Vâlcea, Str. Ion Referendaru, nr. 2A.

Documentele pot fi consultate la Sediul Primariei Municipiului Rm. Vâlcea , Direcția de Urbanism , cât și la Sediul Proiectantului : BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ, arh. Camelia Crapatureanu, str. Dacia, nr. 8, sc. B, Parter, Ap. 1, Mun. Rm. Vâlcea, de luni până vineri între orele 09,00 – 14,00, cu un apel in prealabil la nr. 0742064793.