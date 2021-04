Anunț important al Primăriei comunei Dăești cu privire la colectarea și depozitarea gunoiului menajer!

Având în vedere costurile foarte mari pe care Primăria Dăești le achită prestatorului de salubrizare, SC Urban SA, reprezentând colectarea gunoiului din aceste puncte, se solicită locuitorilor în mod imperios să nu mai depoziteze în aceste puncte decât deșeuri reciclabile (sticlă, hârtie, carton și plastic). „Primăria nu poate efectua plăți pentru servicii pe care SC Urban SA le prestează altor persoane care nu vor să înțeleagă că trăim în anul 2021 și că Ministerul Mediului prin Agenția Fondului pentru Mediu ne obligă să colectăm selectiv în vederea combaterii poluării. În România există obligația colectării separate a deșeurilor reciclabile. Respecați regulile de colectare, sesizați organele competente atunci când observați nereguli și încercați să vă ajutați vecinii mai puțin informați să colecteze corect. În cazul în care nu veți da curs acestui anunț, ne vom vedea obligați să desființăm aceste puncte de colectare și să înființăm la nivel de primărie un organism de control care să pună în aplicare prevederile legale în vigoare”, se arată într-un anunț al Primăriei Dăești. În acest an, primarul comunei Dăești, George Popolan, va demara amenajarea unui parc de aventură, de aproape 3 hectare, în zona Fedeleșoiu. Parcul va fi amenajat pe drumul județean Râmnicu Vâlcea – Dăești – Călimănești, pe malul stâng al râului Olt, în satul Fedeleșoiu, la 6 km de municipiu. Comuna Dăești este una din cele mai dezvoltate din zona metropolitană și unde deja există câteva pensiuni agro-turistice iar perspectivele sunt unele de bun augur, pe acest palier. Localitatea este una din cele mai dinamice localități din Vâlcea, o localitate care crește demografic, se dezvoltă economic și deja, din acest an, va fi și un punct turistic pe harta Vâlcii. La finele anului trecut, CNI a lansat licitaţia pentru proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor în cadrul obiectivului „Construire sală de sport şcolară în satul Fedeleşoiu, comuna Dăeşti”. Investiţia este estimată la 6,55 milioane de lei, fără TVA, şi se va realiza lângă stadion. Lucrările vor începe cel mai probabil în a doua jumătate a acestui an şi se vor încheia până în vara lui 2022.