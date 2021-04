Comunicat de presă

Ana-Loredana Predescu: Victorie din opoziție! A trecut amendamentul pentru sprijinirea organizatorilor de evenimente de business și high-tech

În cadrul Comisiei pentru industrii, Ana-Loredana Predescu, deputat PPU (social-liberal), afiliat Grupului Parlamentar PSD, a depus și a votat amendamentul pentru includerea organizatorilor de evenimente de business și high-tech, târguri și congrese (CAEN 8230), pe lista beneficiarilor schemei de ajutor de stat acordat sectorului Horeca prin OUG 10/2021.

În forma redactată de Guvern, atât OUG 224/2020, cât și OUG 10/2021, exclud de la obținerea fondurilor nerambursabile companiile din domeniul organizării evenimentelor.

„Azi am obținut o mică victorie și mă bucur că, în ciuda opoziției inițiale a USR, dar cu sprijinul parlamentarilor PNL și PSD, amendamentul a trecut. Proiectul de lege va urma procedura parlamentară și va intra în plen pentru votul final. Este imperios necesar ca și firmele cu cod CAEN 8230 să primească ajutor de stat și să supraviețuiască restricțiilor impuse de pandemie, mai ales că au avut activitatea complet sistată de mai bine de un an, fiind însă nevoiți să plătească salarii și taxe. Vorbim de peste 2.000 de firme, printre care și organizatorii TedEx, Bucharest Technology Week, Business Days, evenimente care aduc plus valoare României,” a declarat Ana-Loredana Predescu, deputat de Brașov.

Concret, ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unui grant, ce reprezintă 20% din pierderea cifrei de afaceri, calculată ca diferență dintre valoarea înregistrată în 2019 și cea din 2020. Valoarea maximă a ajutorului de stat care poate fi acordată unui beneficiar prin prezenta schemă este de 800.000 euro/întreprindere. Bugetul schemei de ajutor de stat este estimat la 500 milioane euro, echivalent lei.

