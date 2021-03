Viceprimarul Virgil Pirvulescu, legaturi suspecte cu romanul care i-a coordonat pe hackerii din campania anti-Trump din SUA! 

Am aflat cine a coordonat, din spatele ID-urilor false de pe retelele de socializare, campania electorala mizerabila a candidatului PNL la Primaria Ramnicului, Virgil Pirvulescu. Fostul director de la Finante Valcea s-a folosit de o echipa de mercenari media din Bucuresti, coordonata de un personaj destul de controversat: Despoiu Lucian Florin, fost consul onorific al Republicii El Salvador în România, unul dintre fondatorii eJobs, asociat in firma Mohora Media SRL, Agentia Kondiment si acum CEO al Majoritas. Despoiu este un smecheras, la origine valcean (studii liceale la Colegiul Mircea cel Batran din Ramnicu Valcea), uns cu toate alifiile mediului afaceristic viciat al capitalei, care se autointituleaza: antreprenor in tehnologie digitala pentru campanii politice. Despoiu a lucrat pentru Pirvulescu, fiind platit cu 15.000 de euro (bani achitati printr-un asa-zis contract de imprumut – foto atasata) in perioada aprilie – septembrie 2020.

Omul de baza al lui Virgil Pirvulescu a avut probleme PENALE – in iulie 2012, procurorii au inceput urmarirea penala impotriva asociatului Despoiu Lucian Florin din Mohora Media.

Ce spunea Parchetul la data respectiva despre Despoiu Lucian Florin: “Procurori ai Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului DESPOIU LUCIAN FLORIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că, în perioada ianuarie 2009 – 31.09.2011, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, inculpatul a reţinut şi nu a vărsat în cel mult 30 de zile de la scadenţă, sume reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă.

Prejudiciul cauzat, în acest mod, bugetului consolidat al statului este în cuantum de 440.107 lei.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti.”