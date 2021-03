„Și eu am omorât oameni!” Un angajat al secției ATI de Spitalul Județean Sibiu susține că pacienții sunt legați și sedați fără să fie nevoie 

Un cadru medical de la secția ATI a Spitalului Județean din Sibiu a spus, sub protecția anonimatului, că pacienții cu Covid care ajung aici ar fi legați cu feșe de mâini și sedați puternic, fără să fie necesar.

„Pe un om cu insuficiență respiratorie dacă îl sedezi, moare. Pentru că în insuficiență respiratorie nu se dă de dormit și seara”, a declarat lucrătorul de la ATI pentru publicația locală Turnul Sfatului.

„Și eu am omorât oameni, pentru că am lucrat acolo. Chiar dacă din toate puterile mele am încercat să fac totul să nu încarc acele seringi cu sedare”, a spus acesta. El susține că în mod constant pacienților le sunt administrate anestezice și sedative extrem de puternice. „Ce am văzut eu nu poate fi închipuit de o viață de om. Am văzut oameni care efectiv mor de vii. (…) Nu am văzut pe nimeni intubat care să fie apoi detubat la ATI Sibiu. O singură doamnă am văzut că a deschis ochii, intubată fiind, cu sedare în venă. M-am gândit, Doamne, Dumnezeule nu e un doctor să o supraveghem, poate reîncepe să respire singură. Nu. Mi s-a spus să mărim sedarea la maxim și să-i mai băgăm și Midazolam (n.r. – este un medicament cu acțiune de scurtă durată utilizat pentru a induce sedarea, o stare de calm, somnolență sau somn și care înlătură anxietatea și tensiunea musculară), pe lângă Propofol și Fentanyl, a declarat cadrul medical, care a adăugat că „acea femeie a murit de vie”.

Parchetul deschide un dosar de omor, ministrul Sănătății demarează o anchetă

Sursa care a vorbit pentru Turnul Sfatului a mai furnizat publicației fotografii cu pacienți de la ATI care au răni pe mâini de la feșele cu care au fost legați. „Se întâmplă. Din cauza CPAP-ului, inspirul și expirul omului nu se activează, nu mai are aer și omul se asfixiază și devine agitat. Când devine agitat, îl sedează. Au fost cazuri când din disperare că rămân fără aer, au devenit agitați și și-au rupt branulele, legăturile. Dar de aici, să-i sedezi până la moarte, să-i răstignești ca pe vite și să-i legi de paturi e cale lungă. În plus, pe toți îi pun pe poziția pe spate, care poziție pe insuficiență respiratorie poate fi letală”, a susținut sursa citată.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a spus că articolul „este absolut șocant” și a solicitat demararea unei anchete de către o echipă formată din reprezentanți ai Corpului de Control al ministrului și Inspecției Sanitare de Stat. „Vom încerca să vedem ce s-a întâmplat de fapt acolo. Am citit şi eu parte din articolul din publicaţia din Sibiu, este absolut şocant. Nu am primit sesizări că s-ar întâmpla ceva măcar asemănător în alte secţii. În momentul acesta vorbim despre o relatare dintr-un articol de presă, lucru care trebuie verificat”, a afirmat ministrul Sănătății.

Totodată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu va deschide un dosar penal pentru omor în cazul dezvăluirilor făcute de un fost asistent medical din Spitalul Județean Sibiu, cu privire la nereguli din secția ATI COVID.

Șeful ATI de la Spitalul Județean Sibiu: Legarea de pat a pacienților se practică în toate secțiile de terapie intensivă, fiind utilă la pacienţii agitaţi

Șeful secției ATI de la Spitalul Județean din Sibiu, medicul Mihai Sava, a declarat pentru Turnul Sfatului că legarea de pat a pacienților „se practică în toate secțiile de terapie intensivă, fiind utilă la pacienții agitați până când se instalează efectul sedativelor administrate sau atunci când creșterea dozelor de sedative pot duce la instalarea unor reacții adverse amenințătoare de viață. Un pacient agitat poate să se autolezeze prin smulgerea cateterelor, abordului venos sau chiar a sondei necesare ventilației mecanice. Pentru această practică există un protocol intern al SCJU Sibiu. Fotografiile publicate în presă evidențiază flictene la nivelul mâinii unui pacient, flictene care pot apărea în multiple situații chiar dacă acesta nu a fost contenționat mecanic. Contenția se realizează cu centuri de contenție, care sunt echipamente medicale speciale pentru această procedură”.

Totodată, șeful ATI a afirmat că „sedarea în terapie intensivă se face doar la pacienții agitați pentru ca aceștia să nu-și inducă leziuni proprii. De asemenea sedarea are rol anxiolitic la această grupă de pacienți supuși unui stres psihic foarte mare”.