PUZ-urile oamenilor de afaceri Ion Busca si Constantin Dumitrescu sunt IREPROSABILE! Exercitiu de corectitudine a consilierilor locali de la Ramnicu Valcea

Sa-i dam Cezarului, ce-i al Cezarului! Expresia se potriveste manusa cu situatia din Consiliul Local Ramnicu Valcea, in ceea ce priveste PUZ-urile oamenilor de afaceri Ion Busca si Constantin Dumitrescu, care sunt realizate ireprosabil de arhitecti, asa cum ne-au confirmat foarte multi specialisti in domeniu. Cele doua PUZ-uri, referitoare la constructii de imobile pe Bulevardul Dem Radulescu si strada Patriarh Iustinian Marina, au atasate toate avizele si documentele necesare votului favorabil in sedinta de Consiliu Local de miercuri, 31 martie. Un eventual vot impotriva al consilierilor de orice culoare politica ar ridica mari semne de intrebare in legatura cu corectitudinea alesilor locali. Cu siguranta, consilierul Plotoaga va ramane izolat, de data aceasta, pe coji de nuca in coltul salii, acolo unde ii este locul…

Aici pot sa fie vizualizate cele doua proiecte de hotarari de Consiliu Local:

Tiberiu Pirnau