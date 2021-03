Primarul Sorin Vasilache: Referitor la obiectivul de investiții “Construire teren de fotbal la imobilul din strada Tudor Vladimirescu, nr.36, orașul Băile Olănești” 

În 29.07.2020 s-a semnat Contractul de proiectare, asistență tehnică și execuție de lucrări pentru obiectivul de investiții “Construire teren de fotbal la imobilul din strada Tudor Vladimirescu, nr.36, orașul Băile Olănești”.

Obiectivul a fost inclus în lista de investiții începând cu anul 2019 și au fost aprobați indicatorii tehnico economici prin HCL nr. 3 / 30.01.2020.

Aprobarea sursei de finanțare, respectiv bugetul local și a eșalonării valorii pe 4 ani pentru obiectivul de investiții, s-a realizat prin HCL nr. 59 / 19.06.2020 cu votul a 12 consilieri locali.

Prin realizarea acestui complex sportiv se vor asigura condițiile necesare desfășurării activităților sportive atât pentru locuitorii orașului nostru cât și pentru echipele de sportivi care vin an de an in cantonament în stațiune.

Pentru a nu afecta derularea investițiilor prioritare ale localității privind reabilitarea și modernizarea străzilor, extinderea și reabilitarea rețelelor de apă și canalizare, extinderea rețelei de gaze naturale, reabilitarea unităților de învățământ, eficientizarea sistemului de iluminat public, reabilitarea și modernizarea piețelor comerciale, agroalimentare, a cinematografelor, etc, autoritatea publică a procedat la obținerea unui împrumut bancar (linie de credit) cu o durată de 3 ani pentru obiectivul de investiții mai sus menționat.

UAT Băile Olănești a contractat și în perioada anterioară împrumuturi bancare pentru achiziția imobilului cu destinație cabinete medicale (achitat) cât și pentru achiziția imobilului cu destinația Grădiniță cu program prelungit (scadența 12.09.2022), împrumuturi care nu au avut impact major asupra bugetului local.

Precizăm că toate deciziile autorității publice locale au beneficiat de transparență, dezinformarea fiind produsă de acele persoane care au alte scopuri.

Am aprecia, dacă pe viitor consilierii locali care transmit informații de interes public ar fi mai bine informați, astfel încât mesajele transmise să reflecte realitatea și nu neadevăruri care induc în eroare opinia publica.