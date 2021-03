Primarul Florinel Constantinescu reabilitează încă un pod în orașul Călimănești

Prin eforturile primarului Florinel Constantinescu s-au obținut fonduri guvernamentale pentru refacerea, în acest an, al celui de-al treilea pod în orașul Călimănești. Astfel, a fost emisă autorizația pentru lucrările de refacere a podului de pe strada Tudor Vladimirescu, peste Valea Roștii (Căldărilor), în punct Idițoiu. Acesta este cel de-al doilea pod pe care Primăria orașului Călimănești îl reabilitează pe strada Tudor Vladimirescu, primul fiind finalizat în anul 2019. Anul trecut, administrația locală a finalizat și lucrările de refacere a podului de pe strada General Magheru, din Jiblea Veche. Investiția cuprinde reabilitarea în totalitate a podului din punctul Idițoiu (culei, radiere, susținere de maluri amonte și aval, calea de rulare, mână curentă, trotuare). La începutul anului, a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor la Casa de Cultură „Florin Zamfirescu” și la Centrul multifuncțional Călimănești în cadrul Proiectului „Îmbunătățirea calității vieții populației prin modernizarea Orașului Călimănești”. Este un proiect implementat tot prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 și are o valoare totală de aproximativ 5 milioane de euro. Proiectul cuprinde 5 obiective de investiții, 4 vizând clădiri și unul reabilitări și modernizare de străzi: Centrul cultural și recreativ Jiblea Nouă, Școala cu clasele I-IV Jiblea Nouă, Casa de Cultură „Florin Zamfirescu”, Centrul multifuncțional Călimănești, reabilitarea și modernizarea de străzi în lungime de 7105 metri, realizându-se și parcări în suprafață de 1235 mp. Proiectul ”Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea” intră și el în linie dreaptă. Primăria orașului Călimănești a semnat contractul de execuție și urmează să fie emis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a iluminatului public din localitate. Proiectul este implementat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 și are o valoare totală de peste 11 milioane de lei, care înseamnă peste 51 de kilometri de reţea de drumuri publice iluminate modern, toţi pe teritoriul staţiunii.