O femeie a vrut sa se arunce de la ultimul etaj al magazinului Cozia din Ramnicu Valcea!

UPDATE: In cele din urma femeia a renuntat la gestul sinucigas si a fost transportata la o unitate medicala din municipiu.

Șocant! O femeie vrea sa se sinucidă la Centrul Comercial Cozia Râmnicu Valcea! Aceasta s-a urcat pe balustrada de la ultimul etaj al complexului, cu un cutit in mana, si ameninta ca se arunca in gol! Mai multe masini de Pompieri si Politie se afla in parcarea de la Cozia. Vom reveni cu amănunte!