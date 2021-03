O asa-zisa jurnalistă a declansat o campanie de denigrare a magazinelor Annabella şi de hărţuire a angajaţilor acestora

Compania Annabella din Ramnicu Valcea este lider national pe piaţa comerţului alimentar cu capital autohton. Compania fondată de soţii Dorina şi Dan Mutu, în urmă cu 27 de ani, s-a extins în tot judeţul şi în alte zone ale ţării, printre care şi Bucureşti, ajungând astăzi la aproximativ 90 de locaţii. Într-o notificare compania ii cere jurnalistei C.D. de la o anumita publicatie online să înceteze campania defăimătoare şi hărţuirea angajaţilor. Compania îşi rezervă dreptul de a o acţiona pe asa-zisa ziaristă în instanţă, unde se vor cere prejudicii pentru afectarea activităţii şi reputaţiei societăţii. De asemenea, se mai solicită ştergerea tuturor articolelor considerate denigratoare atât de pe site-ul publicaţiei, cât şi de pe Facebook – noteaza publicatia Adevarul.

„Notificare, prin care vă solicităm: să încetaţi de urgenţă campania de denigrare a magazinelor Annabella şi de hărţuire a angajaţilor acestora prin intermediul articolelor în cuprinsul publicaţiei „…”, ulterior viralizate pe principalele grupuri de Facebook (…) Articolele pe care le-aţi publicat nu respectă nici normele deontologice aplicabile jurnaliştilor, faţă de nesolicitarea unor puncte de vedere din partea Annabella la momentul redactării articolelor”, se specifică, printre altele, în textul notificării. În acelaşi act se mai menţionează: „În acest context şi având în vedere vizitele repetate şi abuzive din ultima perioadă ale jurnalistului C.D., vă informez că am luat decizia de a interzice accesul dvs. în magazinele noastre”.

„Ca şi client este binevenită oricând”

Publicatia „Adevărul” a contactat şi conducerea SC Annabella SRL căreia i-a solicitat un punct de vedere cu privire la cele întâmplate.

„Dacă intră în calitate de consumator, nu mai hărţuieşte oamenii, nu se mai poartă ca un justiţiar care încearcă să investigheze angajaţii, este binevenită oricând. Chiar îi mulţumim. Dar să înceteze cu această hărţuire. Noi nu avem o problemă nici cu jurnalista, nici cu clienta Claudia Diaconescu. Avem o problemă cu această hărţuire, în urma căreia angajaţii au solicitat să fie mutaţi la alte magazine. Nu intenţionăm să-i restricţionăm accesul în nici un fel. Intimidare şi discriminare face jurnalista”, a declarat Octavian Olaru, director executiv Annabella. De asemenea, a menţionat că jurnalista a dat dovadă de rea intenţie, motiv pentru care a fost nevoie să fie contactată casa de avocatură cu care compania colaborează.

Ziarul de Valcea se delimiteaza clar de asa-zisa jurnalista C.D. (nu dorim sa-i facem publicitate, nici macar una negativa!), pe care nu o consideram si nu o vom considera vreodata ca face parte din breasla jurnalistilor! E parerea noastra. Dezavuam cu fermitate astfel de practici pseudojurnalistice! Revoltator este ca asa-zisa ziarista are o publicatie online pe o firma fara angajati, cu cifra de afaceri ZERO si cu ZERO impozite platite statului! Oare din ce traieste respectiva persoana?! Aceasta este asa-zisa jurnalista care denigreaza si hartuieste o companie cu peste 1500 de angajati, platitoare anual de milioane de euro la bugetul statului!

