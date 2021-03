Liceul Constantin Brâncoveanu – Horezu: Lansare proiect Erasmus +, K2 EDUcate YOUth – Nonformal bridges to formal education

Liceul Constantin Brâncoveanu – Horezu anunță lansarea proiectului EDUcate YOUth – Nonformal bridges to formal education, finanțat prin programul Erasmus+, Key Action 2 – parteneriate strategice în tineret.

Proiectul va fi implementat pe o perioada de 2 ani, între 1 martie 2021 și 28 februarie 2023 si își propune o cooperare intensă la nivel intersectorial, tineret și educație, pentru a stimula gândirea critică și prezentarea informațiilor corecte în rândurile tinerilor între 14 și 20 de ani din Romania, Italia și Turcia.

Proiectul se desfășoară sub managementul Asociației Tinerilor pentru Dezvoltare Durabilă și are parteneri din Italia – Beyond Borders și din Turcia – T.C Belen Kaymakamligi