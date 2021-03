Ipocrizie maxima a tanarului parlamentar Laurentiu Cazan! Cazul izvoarelor de la Olanesti (I)

Un tanar parlamentar valcean, liberalul Laurentiu Cazan, afiseaza o ipocrizie maxima! Oportunist si demagog, dand dovada de politicianism, Cazan sustine reintrarea izvoarelor minerale in administrarea locala a Primariei Olanesti. Bineinteles ca imberbul deputat stie ca acest fapt este cam imposibil sa se realizeze din foarte multe considerente: Primaria Olanesti nu are cum, din punct de vedere legal, sa preia aceste izvoare, autoritatea locala NU ESTE PROPRIETARA A TERENURILOR UNDE SE AFLA IZVOARELE, nu exista autorizatia legala de la ANRM de administrare a izvoarelor etc. De ce este ipocrit tanarul parlamentar? Pentru ca familia lui a beneficiat de CONTRACTE GRASE, de multe miliarde de lei, tocmai de la societatea care administreaza de zeci de ani, in CONDITII DE LEGALITATE, izvoarele de la Olanesti! Pai mai baiete, revolutionar de mucava, daca aveai tu o mare problema cu aceste izvoare si iti pasa cine le administreaza, de ce ai acceptat sa incasezi MILIARDE DE LEI de la oamenii pe care-i injuri acum?! SA-TI FIE RUSINE! Daca ar avea o farama de bun simt, ipochimenul cu papion, care raspunde la numele Laurentiu Cazan, ar proceda ca strutul pe acest subiect: capul adanc infipt in nisip! Sau niste apa sulfuroasa bauta cu nesat! Laurentiu Cazan, mai bine le-ai spune olanestenilor tai dragi cum ai ajuns deputat. Cam cat a costat?! Moral si financiar?! (Va urma!)

Tiberiu Pirnau