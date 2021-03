In atentia DNA: Valcenii deștepți de la Hidroelectrica, Bogdan Badea si Mihai Mihalache. Cum ajung oameni de partid fără experiență în domeniu la venituri de zeci de mii de euro pe an

Cea mai rentabilă companie de stat plătește foarte bine. Motiv pentru care posturile de conducere, distribuite politic, sunt extrem de râvnite. Valeriu Nicolae a analizat CV-urile oamenilor promovați de partide în conducerea Hidroelectrica și a constatat că majoritatea nu au nicio legătură cu domeniul. Domnul Bogdan Badea este directorul general al Hidroelectrica. Mai exact, președintele Directoratului, organismul de conducere al Hidroelectrica – dezvaluie libertatea.ro

El a terminat Inginerie Urbană în 2002. Se angajează în Vâlcea la 24 de ani, iar la 26 este director tehnic și consilier la primărie din partea PNL. La 27 de ani vine la București pe poziția de director general al unei firme pe acțiuni. Numărul angajaților scade de cinci ori în doi ani, rulajul scade și el cu peste 1.000.000 de euro, iar profitul firmei se duce pe negativ – 101.674 de euro. Se mută la stat, unde este promovat director de strategie la Electrica SA (domeniu în care are zero experiență), căci suntem în perioada guvernului liberal Tăriceanu II. Se apucă să se califice în domeniu la câteva luni după ce se angajează, căci așa funcționează meritocrația la liberali, întâi te angajezi director și apoi te califici. Opt surse de venit, toate de la stat În 2008, la 29 de ani, omul era plătit din OPT locuri, toate la stat – o sumă care, cel mai probabil, depășea cu mult 100.000 de euro și făcea și un masterat la 6 ore de București care îi justifică sinecurile de unde primește bani. Se schimbă regimul, este dat afară și devine administrator la o firmă de consultanță, tot în domeniul energiei. Firmă cu un rulaj în medie sub 40.000 de euro pe an, cu o medie a profitului sub 800 de euro pe lună în anii în care domnul o conduce. Imediat ce Tăriceanu este iarăși pe cai mari, domnul Badea revine în poziția de secretar de stat. Va fi plătit în următorii 2 ani din ZECE locuri la stat, de unde va încasa de peste 17,6 ori mai mult decât în privat. Din 2017, omul este președinte al Directoratului Hidroelectrica și face de peste 36 de ori mai mulți bani decât făcea în privat. Peste 7.500 de euro pe lună.

Colegul de liceu

Domnul Mihai Liviu Mihalache a fost coleg de liceu la Râmnicu Vâlcea cu Bogdan Badea. Printr-o coincidență demnă de miracolele PSD/ALDE, domnul „lucrează” și el la Hidroelectrica, în consiliul de supraveghere. În 2001 termină o facultate de drept la Universitatea Ecologică. Este doi ani șomer, iar apoi devine avocat. Între 2007 și 2010 este expert parlamentar liberal, iar din 2010 din nou avocat pe cont propriu. În 2011 câștigă pe piața liberă sub 500 de euro pe lună. Din senin, domnul Mihalache ajunge expert în economie, așa că este consilierul ministrului și apoi director de cabinet al secretarului de stat de la Ministerul Economiei, care se întâmplă să fie, iarăși coincidență, Bogdan Badea. În ultimele luni ale lui 2012, este deja „conectat” la trei locuri la stat. În 2013 a primit deja bani din șase locuri diferite de la stat, plus că a avut timp și de avocatură, așa că a câștigat de aproape trei ori mai mult decât în privat. Este deja specialist în mecanică, armament, șantiere navale și energie electrică. Devine și șef de serviciu la Oficiul de Privatizare și Industrializare și apoi director general adjunct la Ministerul Energiei. Toate se întâmplă în mai puțin de doi ani. După tehnocrați devine imediat director general la Ministerul Economiei și face 236.800 de lei pe an sau de zece ori mai mult decât făcea în privat. În 2019 face 371.642 de lei, adică de aproape 16 ori mai mult decât făcea în privat.



Citeşte întreaga ştire: Băieții deștepți de la Hidroelectrica. Cum ajung oameni de partid fără experiență în domeniu la venituri de zeci de mii de euro pe an