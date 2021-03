Hristos va învia, la termen! S-a înțeles?””

“Noi, creștinii, am dat dovadă de cea mai mare înțelegere față de regulile impuse în acest an (de multe ori pripit, sub presiunea panicii sau ignoranței), am respectat toate regulile, ne-am călcat pe inimă și am stat închiși în case, am îndeplinit (e)norme cote de milostenie, de reușită în asistența socială și sanitară: milioane de EURO! Nu am murmurat, nu am cârtit prea tare…