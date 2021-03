Fostul sef de la Finante, Virgil Pirvulescu, prieten la catarama cu evazionistul italian Alessandro Guerazzi?!

SC Flex Spedition SRL, firma de transport, detinuta de italianul Alessandro Guerazzi, se afla in chirie intr-un imobil apartinand liberalului Virgil Pirvulescu de pe strada Colonel Badescu din Ramnicu Valcea. Italianul este apropiat de ani de zile de fostul director de la Finante, dar nu-i prea place sa plateasca taxele si impozitele catre statul roman. De altfel, Guerazzi este cercetat de autoritati in mai multe dosare de evaziune, prejudiciul fiind de mai multe milioane de lei noi. Patronul Flex Spedition a creat o adevarata caracatita financiara, investigata acum de procurori. Mai mult decat atat, Alessandro Guerazzi a fost trimis in judecata de fosti angajati pe care i-ar fi tepuit de-a lungul anilor. Acesta este prietenul lui Pirvulescu, cel mai ,,corect, frumos si destept dintre pamanteni,,…

S.C. O.T. E. LOGISTIC RM VÂLCEA și S.C. FLEX SPEDITION RM VÂLCEA sunt două firme înființate de Guerazzi Alessandro, cetățean italian. Pană in luna martie 2015 au avut sediul în Rm. Vâlcea, str. Căpitan Negoescu nr. 22, locuința lui Strejan Ion – care a ținut și evidențele contabile ale celor două firme, după care sediul acestora a fost mutat în imobilul din str. Colonel Bădescu nr. 5 Rm. Vâlcea, imobil ce aparține lui Pîrvulescu Virgil și soției acestuia Pîrvulescu Gabriela Sorina care a preluat și evidențele contabile ale firmelor respective. Mutarea sediului și preluarea evidențelor au fost generate, se pare, de rezultatele controlului fiscal la SC Flex Spedition SRL, urmare căruia au fost stabilite obligații suplimentare de peste 17 milioane lei NOI?! Intrebam, musiu Plotoaga, nu dam cu parul!

Tiberiu Pirnau