Dosarul din liceu al premierului, TINUT LA SECRET de Inspectoratul Scolar Valcea! Ordin pe unitate: PROTEJATI-L pe Citu!

Dosarul din liceu al premierului, TINUT LA SECRET! Ordin pe unitate: PROTEJATI-L pe Citu, sa nu afle romanii cat de slab la invatatura (ca sa nu zicem prost!) a fost in liceu. Primul ministru Florin Vasile Citu, prin inspectorul general scolar de la Valcea, Mihaela Andreianu, face presiuni asupra directorului de la Colegiul Energetic Ramnicu Valcea pentru ca acesta sa nu furnizeze presei fisa matricola a fostului elev Citu. La aceasta data pe rolul Tribunalului Valcea exista un dosar (vezi aici: http://portal.just.ro/90/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=9000000000102343&id_inst=90) in care directorul Ziarului de Valcea, Tiberiu Pirnau, solicita Colegiului Energetic Ramnicu Valcea – foaia matricola a fostului elev Florin Vasile Citu. In plangerea depusa la Tribunalul Valcea se mentioneaza: Temeiul juridic al PLANGERII, cererii de chemare in judecata, este Legea 544/2001 privitoare la liberul acces la informatiile de interes public. Solicit obligarea paratei Colegiul Energetic Ramnicu Valcea, sa imi furnizeze informatiile de interes public solicitate de subsemnatul, jurnalist, director al publicatiei Ziarul de Valcea, prin adresa nr. 3009/14.12.2020, la care mi s-a raspuns negativ, la data de 17.12.2020, într-o adresa semnată de Simion Mihaita Constantin, director al institutiei de invatamant. Documentele de interes public solicitate sunt următoarele: in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privitoare la accesul liber la informatiile de interes public, va rog sa imi furnizati o copie de pe foaia matricola a fostului elev Florin-Vasile Cîțu (absolvent in anul 1990), copia de pe dosarul fostului elev Florin-Vasile Cîțu. Documentele solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public, din următoarele considerente: Mentionez ca exista un interes public si jurnalistic in legatura cu anumite informatii concludente din foaia matricola a lui Florin–Vasile Cîțu, persoana publica cu functii inalte in stat, PREMIERUL ROMANIEI. Consider ca, prin decizia directorului Colegiului Energetic Ramnicu Valcea, Simion Mihaita Constantin, de a nu furniza unui jurnalist informațiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, dreptul meu la informații de interes public, conform legii, a fost lezat.

Imediat dupa depunerea plangerii de catre Ziarul de Valcea, PNL Valcea si-a mobilizat avocatii care au facut zid in fata premierului Citu pentru ca romanii sa nu afle ce note a avut in liceu…

In data de 23 martie vom afla verdictul in acest caz.

Actualul premier Florin Cîțu a obtinut in anul 1988, la examenul de treapta la Liceul Energetic din Ramnicu Valcea, nota 4 si a fost nevoit sa studieze la… scoala profesionala! In acest moment au fost puse in functiune relatiile familiei Cîțu si directorul liceului din acea perioada, profesorul Ion Urea, l-a mutat din pix pe tanarul Cîțu la liceu! Dupa terminarea studiilor liceale, actualul ministru a dat examen la Academia de Studii Economice Bucuresti – fara succes, de vreo doua ori, dupa care s-a lasat pagubas intrand la o universitate privata Romano-Americana.

De la nota 4 in liceu, Cîțu a facut facultate si masterat în economie la Iowa State University (2002) și doctorand al aceleiași universități. Fost economist al Băncii Naționale a Noii Zeelande și în cadrul Băncii Europene de Investiții. Economist-șef în ING Bank (2006-2007) și șef al departamentului Piețe Financiare. Consultant și analist economic. Senator din 2016.În calitate de ministru de Finanțe, din 2019, Cîțu și-a asumat construirea bugetului pe un deficit bugetar de 3,6^, peste ținta de 3% asumată de România prin tratatele UE. S-a remarcat prin gestul de a fi tăiat din bugetul pe 2020 cea mai mare parte din bugetul PNDL 2 – programul de dezvoltare locală destinat primariilor.