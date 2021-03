Cum transformi curtea casei bunicilor intr-un loc perfect pentru relaxare si distractie

Amenajarea spatiului exterior al casei batranesti poate deveni o adevarata aventura pentru majoritatea nepotilor dornici sa conserve spiritul copilariei. Din fericire, exista o multime de idei interesante, usor de pus in practica de cei talentati, iar transformarea curtii vechi intr-un loc deosebit, in care sa se bucure de odihna binemeritata si de distractie alaturi de familie si prieteni, poate deveni realitate in scurt timp.

Decorarea spatiului exterior pentru a reusi sa te deconecteze de la viata cotidiana o faci cu ajutorul creativitatii si imaginatiei. Desigur, te poti inspira din diferite reviste de specialitate, de pe blogurile de profil sau de pe paginile de amenajare existente pe retelele de socializare. Ideile de aici te pot ajuta sa realizezi un design placut, adaptat gusturilor si nevoilor tale, indiferent de dimensiunile curtii.

Iata cum transformi curtea intr-un loc potrivit relaxarii si distractiei!

Curtea exterioara trebuie sa cuprinda mai multe zone potrivite pentru diferite activitati pe care vrei sa le desfasori.

O zona de relaxare, potrivita pentru citit sau pentru a savura o cafea delicioasa alaturi de membrii familiei, prieteni, vecini sau colegi aflati in vizita, poate fi creata simplu. Amplaseaza sub un copac o masa, doua sau trei scaune din fier forjat si cateva decoratiuni inedite. Daca nu ai niciun copac umbros, atunci monteaza o umbrela pentru gradina si petrece timp de calitate, departe de razele fierbinti ale soarelui, rasfoind revista sau romanul preferat. Site-ul Hornbach.ro pune la dispozitia tuturor produse de calitate, perfecte pentru exterior;

Terasa moderna, dotata cu toate comoditatile, trebuie construita cu multa grija la cele mai mici detalii. Aici poti organiza petreceri fabuloase sau te poti odihni dupa zilele obositoare petrecute la serviciu. Ai nevoie de o canapea, doua fotolii, masa si scaunele pentru servirea mesei, gratarul unde vei gati preparate delicioase, micul frigider ce va ascunde bauturile reci, apreciate in zilele fierbinti de vara. Putin verde nu strica nimanui si va aduce un plus de frumusete, asa ca nu uita de cateva ghivece cu plante curgatoare sau cu arbusti ornamentali, care vor completa decorul;

Un foisor in mijlocul livezii poate fi exact ceea ce doresti pentru weekendurile linistite. Monteaza si o piscina in apropiere, cateva sezlonguri si umbrelute pentru a te ascunde de soarele arzator si vei avea parte de distractie cat cuprinde, fara sa fii nevoit sa platesti la strandul din oras sau la piscinele private. O muzica in surdina, un fire pit si cateva accesorii amuzante pot intregi atmosfera;

Multi tineri isi amintesc cu nostalgie de gradina de legume si zarzavaturi pe care le ingrijea cu mult drag bunica si vor sa trezeasca la viata pamantul, deoarece aceasta activitate este una relaxanta pentru oamenii moderni, stresati zilnic de problemele de familie sau de la serviciu. Cerceteaza putin pe Internet diferite idei de amenajare a gradinii si alege ceea ti se potriveste.

In concluzie, casa bunicilor si spatiul exterior al acesteia pot reveni la viata cu ajutorul imaginatiei si a vointei nepotilor dragi, care nu si-au uitat frumoasa copilarie petrecuta la tara. Fii indraznet si transforma locul intr-un adevarat paradis pentru tine si familia ta!

Surse foto:

shutterstock.com

ro.pinterest.com